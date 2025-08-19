В «Дія» появилась новая облигация (фото) — Finance.ua

В «Дія» появилась новая облигация (фото)
В «Дія» появилась новая облигация, названная в честь Бахмута и его будущего освобождения. Об этом говорится в сообщении приложения.
- Ставка — от 16,8% годовых
- Дата выплаты — 14 октября 2026 года.
«Покупаете 10 облигаций Бахмут на сумму 10 579 грн, а через год получите выплату на „Дія.Картка“ — 12 452 грн. Это тройная польза: помощь государству, защита сбережений от инфляции и гарантированная прибыль», — говорится в сообщении.
Как воспользоваться услугой:
- обновите и войдите в «Дія»
- вкладка Военные облигации
- выберите нужную облигацию, количество и партнера
- подпишите заявление и оплатите
После приобретения облигация появится в вашем приложении в течение трех дней.
