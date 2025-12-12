Минэкономики готовит новый цифризированный Трудовой кодекс
Министерство экономики завершает подготовку проекта нового Трудового кодекса. Документ прошел обсуждение и согласование с работодателями, профсоюзами, экспертной средой и международными партнерами.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Вице-премьер-министр по вопросам гуманитарной политики — министр культуры Украины Татьяна Бережная сообщила, что после доработки документ готовят к внесению на рассмотрение Кабинета Министров. Далее документ планируют передать Верховной Раде.
Основные изменения в трудовом регулировании
Проект нового Трудового кодекса предусматривает комплексное обновление правил в сфере труда.
Документ включает цифровизацию ключевых процедур, прозрачный механизм определения минимальной заработной платы, расширение видов трудовых договоров и усиление защиты работников, в том числе представителей уязвимых групп.
Кодекс предусматривает сбалансированный подход к правам и обязанностям работников и работодателей, вводит риск-ориентированную модель инспекции труда и учитывает основные директивы ЕС в сфере труда.
Преимущества и акценты нового кодекса
Проект содержит четкие правила для гибких форм занятости, таких как дистанционная работа, гибкий режим рабочего времени и неполная занятость.
Документ усиливает защиту работников с семейными обязанностями, ветеранов и людей с инвалидностью, предусматривает унифицированные требования к фиксации условий труда в электронной форме и более предсказуемые процедуры проверок для работодателей.
Особое внимание уделено предотвращению незадекларированного труда, урегулированию новых моделей занятости и упрощению взаимодействия бизнеса с органами государственного надзора.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Кабмин утвердил программу деятельности и план приоритетных действий правительства на 2025 год. В рамках ее выполнения Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства будет работать над достижением восьми приоритетных операционных целей. Среди них:
1. Развитие и масштабирование бизнеса.
2. Современная промышленная политика.
3. Дерегулирование. Проверки — по риск-ориентированному подходу.
4. Эффективное и экономное использование ресурсов.
5. Инвестиции в людей и производительность труда.
6. Рост инвестиций в частный и государственный секторы экономики.
7. Активный экспорт и интеграция в глобальные рынки.
8. Евроинтеграционные реформы в экономике.
