0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минэкономики готовит новый цифризированный Трудовой кодекс

Казна и Политика
14
Минэкономики готовит новый цифризированный Трудовой кодекс
Минэкономики готовит новый цифризированный Трудовой кодекс
Министерство экономики завершает подготовку проекта нового Трудового кодекса. Документ прошел обсуждение и согласование с работодателями, профсоюзами, экспертной средой и международными партнерами.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Вице-премьер-министр по вопросам гуманитарной политики — министр культуры Украины Татьяна Бережная сообщила, что после доработки документ готовят к внесению на рассмотрение Кабинета Министров. Далее документ планируют передать Верховной Раде.

Основные изменения в трудовом регулировании

Проект нового Трудового кодекса предусматривает комплексное обновление правил в сфере труда.
Документ включает цифровизацию ключевых процедур, прозрачный механизм определения минимальной заработной платы, расширение видов трудовых договоров и усиление защиты работников, в том числе представителей уязвимых групп.
Кодекс предусматривает сбалансированный подход к правам и обязанностям работников и работодателей, вводит риск-ориентированную модель инспекции труда и учитывает основные директивы ЕС в сфере труда.

Преимущества и акценты нового кодекса

Проект содержит четкие правила для гибких форм занятости, таких как дистанционная работа, гибкий режим рабочего времени и неполная занятость.
Документ усиливает защиту работников с семейными обязанностями, ветеранов и людей с инвалидностью, предусматривает унифицированные требования к фиксации условий труда в электронной форме и более предсказуемые процедуры проверок для работодателей.
Читайте также
Особое внимание уделено предотвращению незадекларированного труда, урегулированию новых моделей занятости и упрощению взаимодействия бизнеса с органами государственного надзора.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Кабмин утвердил программу деятельности и план приоритетных действий правительства на 2025 год. В рамках ее выполнения Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства будет работать над достижением восьми приоритетных операционных целей. Среди них:
1. Развитие и масштабирование бизнеса.
2. Современная промышленная политика.
3. Дерегулирование. Проверки — по риск-ориентированному подходу.
4. Эффективное и экономное использование ресурсов.
5. Инвестиции в людей и производительность труда.
6. Рост инвестиций в частный и государственный секторы экономики.
7. Активный экспорт и интеграция в глобальные рынки.
8. Евроинтеграционные реформы в экономике.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems