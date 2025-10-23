Шаг к реформе частного права: Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Верховная Рада приняла в качестве основы в первом чтении законопроект (№ 14056) об изменениях в Гражданский кодекс Украины, направленный на реформирование частного права.

Об этом сообщили в парламенте.

Предлагается новая редакция книги первой Гражданского кодекса Украины «Общие положения», являющаяся результатом рекодификации общей части гражданского законодательства.

«Этот документ — это важный этап в реформировании частного права. Он направлен на приведение Гражданского кодекса в соответствие с современными общественными и экономическими реалиями, в частности цифровизации и развития рыночных отношений», — отметили в парламенте.

Законопроект, как сообщается, уточняет общие основы гражданского законодательства, статус физических и юридических лиц, вводит понятия цифровых вещей — таких как цифровые активы, аккаунты или доменные имена. Также обновляются положения о договорах, сделках, представительствах и исковой давности.

«Рекодификация Гражданского кодекса — это не только юридический процесс, а восстановление логики и современности украинского частного права. Мы формируем правовую основу, которая будет соответствовать реалиям XXI века и защищать каждого гражданина. Это шаг к созданию самой современной кодификации гражданского законодательства в Европе. Работа продолжается, и результатом станет фундаментальный Кодекс частного права — понятный, справедливый и живой документ для людей», — прокомментировал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в X.

Предусматривается введение более гибких правил идентификации личности: наряду с традиционным именем допускается использование псевдонима/профессионального имени, инициалов или специального цифрового кода. Раздел системно переосмысливает статус ребенка: ребенок сохраняет этот статус в отношениях с родителями и после совершеннолетия.

Также предполагается, что представительство может осуществляться по доверенности и/или на основании договора. Это изменение признает, что сам по себе договор поручения (или другой договор, например агентский) уже наделяет полномочиями представителя, и для представительства может быть достаточным заключение договора, если стороны так желают.

Четко определяются личные права в цифровой среде: право на забвение, право на защиту от дипфейков, право на информационное спокойствие, право на цифровой образ и другие. Детализуются существующие и вводятся новые личные права на имя, подпись, изображение, голос, биометрические и генетические данные.

Законопроектом также вносятся изменения в другие законы Украины с целью обеспечения их соответствия новой редакции Гражданского кодекса Украины.

