Трудовой или гражданско-правовой договор: в чем разница — Finance.ua

Трудовой или гражданско-правовой договор: в чем разница

Правильный выбор формы сотрудничества между хозяйствующими субъектами и физическими лицами напрямую влияет на объем налоговых обязательств и соблюдение требований трудового законодательства.

Прессслужба Государственной налоговой службы рассказывает , в чем разница между трудовым и гражданско-правовым договором.

Трудовой договор — предусматривает официальное оформление трудовых отношений, уплату единого взноса, налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного сбора по заработной плате.

Работодатель несет ответственность за начисление и уплату налогов и взносов.

Гражданско-правовой договор (ГПД) — заключается для выполнения конкретной работы или предоставления услуги.

В таком случае оплата производится в форме вознаграждения, а обязанность уплаты налогов (НДФЛ и военного сбора) возлагается на заказчика или исполнителя — в зависимости от условий договора.

При этом ЦПИ не предусматривает социальных гарантий (отпусков, больничных и т. п. ).

«Следует помнить, что подмена трудовых отношений гражданско-правовыми с целью минимизации налоговых обязательств является нарушением закона и может повлечь за собой штрафные санкции», — говорится в сообщении.

Напомним, в случае увольнения работника ему выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные им дни ежегодного отпуска, а также дополнительный отпуск работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка — лицо с инвалидностью с детства подгруппы А, I группы.

