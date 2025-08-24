Трудовой или гражданско-правовой договор: в чем разница — Finance.ua

Трудовой или гражданско-правовой договор: в чем разница
Правильный выбор формы сотрудничества между хозяйствующими субъектами и физическими лицами напрямую влияет на объем налоговых обязательств и соблюдение требований трудового законодательства.
Прессслужба Государственной налоговой службы рассказывает, в чем разница между трудовым и гражданско-правовым договором.
Трудовой договор — предусматривает официальное оформление трудовых отношений, уплату единого взноса, налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного сбора по заработной плате.
Работодатель несет ответственность за начисление и уплату налогов и взносов.
Гражданско-правовой договор (ГПД) — заключается для выполнения конкретной работы или предоставления услуги.
В таком случае оплата производится в форме вознаграждения, а обязанность уплаты налогов (НДФЛ и военного сбора) возлагается на заказчика или исполнителя — в зависимости от условий договора.
При этом ЦПИ не предусматривает социальных гарантий (отпусков, больничных
и т. п.).
«Следует помнить, что подмена трудовых отношений гражданско-правовыми с целью минимизации налоговых обязательств является нарушением закона и может повлечь за собой штрафные санкции», — говорится в сообщении.
Напомним, в случае увольнения работника ему выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные им дни ежегодного отпуска, а также дополнительный отпуск работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка — лицо с инвалидностью с детства подгруппы А, I группы.
