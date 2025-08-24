Трудовой или гражданско-правовой договор: в чем разница — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Трудовой или гражданско-правовой договор: в чем разница

Личные финансы
6
Трудовой или гражданско-правовой договор: в чем разница
Трудовой или гражданско-правовой договор: в чем разница
Правильный выбор формы сотрудничества между хозяйствующими субъектами и физическими лицами напрямую влияет на объем налоговых обязательств и соблюдение требований трудового законодательства.
Прессслужба Государственной налоговой службы рассказывает, в чем разница между трудовым и гражданско-правовым договором.

Трудовой или гражданско-правовой договор: в чем разница

Трудовой договор — предусматривает официальное оформление трудовых отношений, уплату единого взноса, налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного сбора по заработной плате.
Читайте также
Работодатель несет ответственность за начисление и уплату налогов и взносов.
Трудовой или гражданско-правовой договор: в чем разница
Гражданско-правовой договор (ГПД) — заключается для выполнения конкретной работы или предоставления услуги.
В таком случае оплата производится в форме вознаграждения, а обязанность уплаты налогов (НДФЛ и военного сбора) возлагается на заказчика или исполнителя — в зависимости от условий договора.
Читайте также
При этом ЦПИ не предусматривает социальных гарантий (отпусков, больничных и т. п.).
«Следует помнить, что подмена трудовых отношений гражданско-правовыми с целью минимизации налоговых обязательств является нарушением закона и может повлечь за собой штрафные санкции», — говорится в сообщении.
Напомним, в случае увольнения работника ему выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные им дни ежегодного отпуска, а также дополнительный отпуск работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка — лицо с инвалидностью с детства подгруппы А, I группы.
Если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги к зарплате

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems