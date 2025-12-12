Во сколько обойдется аренда жилья для зимнего отдыха в Карпатах: средние цены Сегодня 17:00 — Личные финансы

С началом декабря туристы традиционно активизируются в поиске жилья для зимнего отдыха в Карпатах. Чаще всего выбирают частные дома или номера в отелях и на базах отдыха.

OLX проанализировал средние цены на аренду посуточно в популярных курортных населенных пунктах.

Аренда домов

Самой дорогой локацией для аренды домов Поляница рядом с курортом Буковель, где средняя цена составляет 5500 грн в сутки. Это на 10% больше, чем в прошлом году.

В Татарове аренда дома стоит примерно 4500 грн в сутки. В Микуличине цена снизилась до 3200 грн, что на 10% меньше, чем в прошлом году.

В Яблунице посуточная аренда дома осталась на уровне 3000 грн. В Яремче средняя цена упала до 2500 грн, что на 9% ниже прошлогодней цены.

В Славском стоимость выросла до 2500 грн, что на 213% больше по сравнению с прошлым годом. В Ворохте проживание стоит 2000 грн, что на 54% выше, чем в прошлом году.

Самые доступные варианты аренды домов — в Ясине и Воловце, где стоимость составляет 900 и 500 грн соответственно.

Аренда номеров

Цены на номера в отелях и на базах отдыха в целом ниже стоимости аренды домов. Самым дорогим стал Татаров со средней ценой 4000 грн в сутки, что на 86% больше, чем в прошлом году.

В Славском аренда номера стоит 2500 грн, что на 64% выше, чем в прошлом. В Яблунице — 2250 грн. В Микуличине и Ясине номер обойдется примерно в 2000 грн.

В Полянице средняя цена номера составляет 1250 грн, что на 81% ниже, чем в прошлом году. В Яремче и Ворохте номер можно снять за 1000 грн.

Что выбрать туристам

Аренда частных домов на карпатских курортах остается одним из самых дорогих вариантов проживания. Отели и базы отдыха предлагают более доступные цены, которые могут подойти туристам, не требующим дополнительного пространства или отдельной территории.

В отдельных локациях цены выросли по сравнению с прошлым годом. Поэтому туристам советуют планировать бронирование заранее, особенно в период зимних праздников.

Напомним, согласно результатам опроса Rakuten Viber, 68% украинцев не планируют выходные на зимние праздники. Среди них 40% хотели бы отдохнуть, но без такой возможности. Полноценный отпуск планируют 15% опрошенных.

