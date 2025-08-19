В Гоструда объяснили, когда работник с нефиксированным рабочим временем может отказаться от работы — Finance.ua

В Гоструда объяснили, когда работник с нефиксированным рабочим временем может отказаться от работы
В каких случаях работник, работающий по трудовому договору с нефиксированным рабочим временем, вправе отказаться выполнять работу.
Об этом сообщает Восточное межрегиональное управление Гоструда.
По закону, отказ правомерен, если:
- работодатель требует выхода на работу вне определенных базовых дней и часов;
- уведомление о наличии работы поступило с нарушением минимальных сроков, предусмотренных трудовым договором.
В этих случаях отказ не считается нарушением условий трудового договора, а работник не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.
Специалисты напоминают, что нефиксированное рабочее время не означает, что работодатель может привлекать работника к работе в любой момент.
Все условия, включая количество часов и порядок уведомления, должны быть четко прописаны в трудовом договоре.
- В случае увольнения работника ему выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные им дни ежегодного отпуска, а также дополнительный отпуск работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка — лицо с инвалидностью с детства подгруппы А, I группы.
- В Государственной службе по вопросам труда объяснили, может ли работник, получивший статус беженца в другой стране, продолжать находиться в трудовых отношениях с предприятием и обязательно ли такого работника увольнять.
