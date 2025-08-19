В Гоструда объяснили, когда работник с нефиксированным рабочим временем может отказаться от работы — Finance.ua

В Гоструда объяснили, когда работник с нефиксированным рабочим временем может отказаться от работы Сегодня 08:31 — Личные финансы

В Гоструда объяснили, когда работник с нефиксированным рабочим временем может отказаться от работы

В каких случаях работник, работающий по трудовому договору с нефиксированным рабочим временем, вправе отказаться выполнять работу.

Об этом сообщает Восточное межрегиональное управление Гоструда.

По закону, отказ правомерен, если:

работодатель требует выхода на работу вне определенных базовых дней и часов;

определенных базовых дней и часов; уведомление о наличии работы поступило с нарушением минимальных сроков, предусмотренных трудовым договором.

В этих случаях отказ не считается нарушением условий трудового договора, а работник не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.

Специалисты напоминают, что нефиксированное рабочее время не означает, что работодатель может привлекать работника к работе в любой момент.

Все условия, включая количество часов и порядок уведомления, должны быть четко прописаны в трудовом договоре.

В случае увольнения работника ему выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные им дни ежегодного отпуска, а также дополнительный отпуск работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка — лицо с инвалидностью с детства подгруппы А, I группы.

