В Гоструда объяснили, когда работник с нефиксированным рабочим временем может отказаться от работы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Гоструда объяснили, когда работник с нефиксированным рабочим временем может отказаться от работы

Личные финансы
13
В Гоструда объяснили, когда работник с нефиксированным рабочим временем может отказаться от работы
В Гоструда объяснили, когда работник с нефиксированным рабочим временем может отказаться от работы
В каких случаях работник, работающий по трудовому договору с нефиксированным рабочим временем, вправе отказаться выполнять работу.
Об этом сообщает Восточное межрегиональное управление Гоструда.
Читайте также
По закону, отказ правомерен, если:
  • работодатель требует выхода на работу вне определенных базовых дней и часов;
  • уведомление о наличии работы поступило с нарушением минимальных сроков, предусмотренных трудовым договором.
В этих случаях отказ не считается нарушением условий трудового договора, а работник не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.
Специалисты напоминают, что нефиксированное рабочее время не означает, что работодатель может привлекать работника к работе в любой момент.
Все условия, включая количество часов и порядок уведомления, должны быть четко прописаны в трудовом договоре.
Читайте также

Справка Finance.ua:

  • В случае увольнения работника ему выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные им дни ежегодного отпуска, а также дополнительный отпуск работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка — лицо с инвалидностью с детства подгруппы А, I группы.
  • В Государственной службе по вопросам труда объяснили, может ли работник, получивший статус беженца в другой стране, продолжать находиться в трудовых отношениях с предприятием и обязательно ли такого работника увольнять.
Если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems