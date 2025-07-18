Можно ли потерять право на социальный отпуск (объяснение Гоструда) — Finance.ua
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Можно ли потерять право на социальный отпуск (объяснение Гоструда)

Личные финансы
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Можно ли потерять право на социальный отпуск (объяснение Гоструда)
Можно ли потерять право на социальный отпуск (объяснение Гоструда)
Согласно статье 19 Закона Украины «Об отпусках», одинокой матери ежегодно предоставляется дополнительный социальный отпуск.
Об этом пишет Государственная служба по вопросам труда, которая объяснила, теряется ли право на социальный отпуск, если он не использован своевременно.
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В случае увольнения работника ему выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные им дни ежегодного отпуска, а также дополнительного отпуска работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка — лицо с инвалидностью с детства подгруппы, А I группы.
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Действующим законодательством не предусмотрен срок давности, после которого работник теряет право на дополнительный социальный отпуск.
Если он по каким-либо причинам не воспользовался своим правом на него за предыдущий год или за несколько лет, то имеет право использовать его, а в случае увольнения (независимо от оснований) ему должна быть выплачена компенсация за все неиспользованные дни этого отпуска.
Деньги
Выплата денежной компенсации за такой отпуск предусмотрена исключительно при увольнении работника.
По материалам:
Finance.ua
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