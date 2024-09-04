Как делится ежегодный отпуск (все варианты) — Finance.ua

Как делится ежегодный отпуск (все варианты) Сегодня 19:00 — Казна и Политика

Как делится ежегодный отпуск (все варианты)

Условия разделения ежегодного основного отпуска определены в части 1 статьи 12 Закона Украины от 15 ноября 1996 г. № 504/96-ВР «Об отпусках». Об этом пишет Кадровик

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Ежегодный отпуск по просьбе работника может быть разделен на части любой продолжительности при условии, что основная непрерывная его часть составит не менее 14 календарных дней.

На какие части можно разделить отпуск? Как указано в части 1 статьи 12 Закона № 504, основная непрерывная ее часть составит не менее 14 календарных дней.

В ряде разъяснений госорганов было указано, что эта часть отпуска не обязательно должна быть первой, то есть она может быть второй или иной ее частью, предоставляемой за соответствующий рабочий год работника.

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Таким образом, вариантов разделения ежегодного основного отпуска может быть много, но обязательное условие — основная непрерывная часть отпуска составляет не менее 14 календарных дней. Среди возможных вариантов разделения:

14 к. дн. + 14 к. дн. = 28 к. дн.;

10 к. дн. + 18 к. дн. = 28 к. дн.;

1 к. дн. + 27 к. дн. = 28 к. дн.

Напомним, работники, не достигшие 18 лет, пользуются правом на ежегодный основной отпуск продолжительностью 31 календарный день. Дополнительные льготы по предоставлению отпусков несовершеннолетним работникам предусмотрены ст. 195 КЗоТ Украины.

Работникам, не достигшим 18 лет, ежегодные отпуска предоставляются в удобное для них время. В первый год работы отпуск полной продолжительности может быть предоставлен по заявлению работника до наступления шестимесячного срока непрерывной работы на этом предприятии.

Справка Finance.ua:

Отпуск без сохранения заработной платы по желанию работника предоставляется в обязательном порядке в соответствии с требованиями статьи 25 Закона Украины от 15 ноября 1996 г. № 504/96-ВР «Об отпусках» (далее — Закон № 504).

Отпуска для военных: может ли военнослужащий уехать за границу. В июне текущего года власти Украины приняли законопроект, который позволил увеличить продолжительность отпуска для военных. С июня 2023 года военнослужащие могут брать отпуск трижды в год. Общая продолжительность такого отпуска увеличилась до 30 дней, также доступным остался и 10-дневный отпуск по семейным обстоятельствам. То есть суммарно солдат может взять 40 дней отпуска в год.

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