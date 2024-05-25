Предусмотрен ли ежегодный отпуск для мобилизованных заключенных — Finance.ua

Предусмотрен ли ежегодный отпуск для мобилизованных заключенных Сегодня 18:21

Предусмотрен ли ежегодный отпуск для мобилизованных заключенных

Президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных. Для таких мобилизованных не предусмотрен ежегодный основной отпуск. Однако они смогут получить отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам продолжительностью не более 10 дней.

Об этом пишет sud.ua.

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«Новый закон о мобилизации дополняет закон „О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей“ нормой о том, что военным из перечня лиц, условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания на основании, определенном статьей 81−1 УК, и которые проходят военную службу по контракту, ежегодный основной отпуск не будет предоставляться, однако таких военнослужащих могут отпустить по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам продолжительностью не более 10 календарных дней», — пишут журналисты издания.

В каких случаях отпуск предоставляется

Военнослужащему на основании заключения военно-врачебной комиссии предоставляется отпуск для лечения в связи с болезнью или отпуск для лечения после ранения (контузии, травмы или увечья) с сохранением денежного и материального обеспечения.

Отпуск предоставляется исключительно по местонахождению военнослужащего в учреждениях здравоохранения.

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«Военнослужащие во время лечения и реабилитации в учреждениях здравоохранения всех форм собственности и подчинения обеспечиваются за счет государственного бюджета ежедневным питанием по норме № 5, применяемой в военно-медицинских учреждениях. Оплата производится Министерством обороны по факту предоставления услуги на основе ежемесячного отчета медицинского учреждения», — добавили в сообщении.

Увольнение с военной службы лиц, к которым применили УДО

Кроме того, контракт лиц, условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания на основании, определенном статьей 81−1 УК, прекращается (разрывается), а военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту, увольняются с военной службы на основании:

по состоянию здоровья — на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета или о непригодности к военной службе с пересмотром через 6−12 месяцев;

в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения или ограничения свободы;

по истечении особого периода или с оглашением решения о демобилизации.



На военную службу по призыву во время мобилизации на особый период могут быть призваны осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием (кроме водителей, совершивших ДТП с тяжелыми последствиями в состоянии опьянения, определенных топ-чиновников и других).

Такие лица проходят военную службу исключительно в соответствующих специализированных подразделениях воинских частей.

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