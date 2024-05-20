Мобильное приложение «Резерв+» теперь доступно в маркетах 176 стран — Finance.ua
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Мобильное приложение «Резерв+» теперь доступно в маркетах 176 стран

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Мобильное приложение «Резерв+» теперь доступно в маркетах 176 стран
Мобильное приложение «Резерв+» теперь доступно в маркетах 176 стран
Мобильное приложение «Резерв+» доступно в маркетах 176 стран.
Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в Facebook.
Как и обещали, реализовали возможность обновить данные из большинства стран мира. Из любой локации. Космического маркета пока не существует, но если бы существовал, мы бы с цифровой командой Минобороны реализовали и это", — написала она.
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Замминистра также уточнила, что за полтора суток после запуска приложения 246 тыс. граждан обновили данные через «Резерв+». Это в 83 раза больше, чем через ЦПАУ, и «в десятки раз больше», чем через ТЦК. Кроме того, за это время зафиксировано 612,199 тыс. уникальных авторизаций по устройству.
«Мы продолжаем работать, чтобы устранить все ошибки и сделать приложение максимально удобным», — отметила Екатерина Черногоренко.
Следующие функции в «Резерв+»:
  • военно-учетный документ с QR-кодом;
  • рекрутинг — возможность подачи заявки и просмотра доступных вакансий в Вооруженных Силах.
Напомним, что 18 мая Министерство обороны Украины запустило для военнообязанных, призывников и резервистов мобильное приложение «Резерв+». Загрузить и попробовать «Резерв+» можно из Google Play и App Store.

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С 18 мая в Украине вступил в силу обновленный Закон о мобилизации — с этого дня все мужчины 18−60 лет в течение 60 дней (до 16 июля включительно) должны обновить свои учетные данные. Загрузить приложение Резерв+ можно в App Store и Google Play. Также для обновления данных можно обратиться напрямую в ЦПАУ или ТЦК.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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