В Украине запустили приложение для военнообязанных Резерв+: для чего он нужен — Finance.ua

В Украине запустили приложение для военнообязанных Резерв+: для чего он нужен
В Украине 18 мая вступает в силу обновленный Закон о мобилизации. В этот день Министерство обороны запускает мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
«С завтрашнего дня все мужчины в возрасте 18−60 лет в течение 60 дней — до 16 июля включительно, должны обновить свои учетные данные. Резерв+ предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре Оберег», — сказано в сообщении.
В министерстве подчеркивают, что при обновлении данных направление на ВВК выдаваться не будет. Такое направление может быть выписано в случае необходимости позже.
Обновить данные можно любым из удобных способов:
- онлайн — через приложение Резерв+. Он будет доступен для скачивания на смартфонах через App Store и Google Play Market с 18 мая. После обновления данных в приложении вы сможете увидеть информацию о себе из реестра Оберег;
- оффлайн — в Территориальных центрах комплектования или Центрах предоставления административных услуг, действующих по всей стране. Если вы будете обновлять данные через ТЦК, кроме самой выписки из реестра, вы получите соответствующую отметку в военный билет.
После установки приложения нужно авторизоваться через BankID и заполнить необходимые поля — номер телефона, электронную почту и адрес проживания.
«С 18 июня в приложении Резерв+ также появится QR-код, отсканировав который соответствующие представители власти смогут мгновенно получить информацию о вашем статусе как военнообязанном, призывнике или резервисте», — добавили в министерстве.
Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире Радио Свобода рассказал о функционале приложения.
«Все очень просто. Сначала регистрация через ID-banking и дальше все быстро заполняешь. По большому счету, это простая процедура для человека, который использует приложения», — сказал Лазуткин.
По его словам, пока можно будет внести такую информацию, как адрес электронной почты, телефон, место жительства. Далее это приложение усовершенствуют, появятся дополнительные опции, даже предложения по рекрутингу.
Напомним, в конце декабря 2023 года в Украине запустили электронный реестр военнообязанных «Оберег».
Ранее заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко проинформировала, что в реестре «Оберег» будет отдельное поле о статусе вручения человеку повестки и будет видно, если он не обновил данные.
Какую информацию человек будет видеть о себе в «Оберег»:
- фамилия, имя, отчество;
- вид учета/дата снятия (выключен);
- категория учета;
- дата рождения;
- отсрочка/бронирование/дата окончания;
- постановление ВВК/дата ВВК;
- звание;
- код и наименование военно-учетной специальности;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП);
- уникальный номер в системе «Оберег»;
- ТЦК и СП, где человек состоит на учете;
- находится ли человек в розыске.
Военнообязанным вклеивают в военно-учетный документ штрих-код (VIN-код). Фактически это идентификационный код, который Реестр военнообязанных «Оберег» автоматически присваивает военнообязанному. Он, в частности, свидетельствует, что человек выполнил требования закона о мобилизации и обновил данные в ТЦК.
Справка Finance.ua:
- Верховная Рада 11 апреля приняла закон об усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы;
- 16 апреля закон подписал президент Украины Владимир Зеленский;
- документ, среди прочего, предусматривает, что мужчины в возрасте 18−60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные в военкомате, центре предоставления админуслуг (ЦПАУ) или в электронном кабинете призывника;
- военнообязанные во время действия военного положения должны постоянно иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию полиции или работников ТЦК.
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