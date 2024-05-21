В Минобороны анонсировали запуск мобильного приложения «Армия+» для военных — Finance.ua

В Минобороны анонсировали запуск мобильного приложения «Армия+» для военных Сегодня 11:13 — Личные финансы

В Минобороны анонсировали запуск мобильного приложения «Армия+» для военных

Минобороны в начале июля планирует запустить работу мобильного приложения для военнослужащих «Армия+».

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона рассказала о двух важнейших функциях «Армия+», которые скоро будут доступны украинским военным.

«Армия+» — это приложение для военнослужащих. Первые две самые главные функции, которые мы будем делать доступными — военное ID, фактически удостоверение военного, военнослужащего. Вторая, очень важная функция — это электронные рапорты", — акцентировала Черногоренко.

Заместитель министра обороны отметила, что большинство действий, предпринимаемых украинскими военнослужащими, связано с письменным составлением рапорта. Это фактически создает излишнюю бумажную работу для военных, которую хотят сделать цифровой и действительно удобной.

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«То есть будет возможность набрать в приложении уже готовый рапорт подписать с помощью „Дія.Підпис“ и направить на своего командира. Получить либо утверждение, либо отмену этого рапорта, но по определенным причинам. Командир должен объяснить, почему именно такая причина», — подчеркнула она.

Черногоренко добавила, что благодаря формату электронных рапортов создается «очень крутая культура обратной связи». Также это будет формой моральной ответственности за то, что будут некоторые причины реакции командиров на те или иные рапорты.

«Мы считаем, что абсолютное большинство ситуаций, с которыми сталкиваются военнослужащие, закроем посредством такого удобного функционала приложения. И уже в начале июля мы хотим и планируем запуститься в полный продукт», — анонсировала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития.

Справка Finance.ua:

в конце февраля стало известно, что в Украине создают мобильное приложение для военных «Армия+». В нем будут доступны документы и услуги для военных;

благодаря этому сервису у украинских военнослужащих будут стандартизированные шаблоны рапортов, которые можно будет отправить в несколько кликов онлайн;

кроме этого, будут доступны электронное удостоверение защитника для упрощения доступа к е-услугам и боевым системам, комплексная база знаний, которая является источником достоверной информации о прохождении службы, формы обратной связи, чтобы государство могло оперативно реагировать на вызовы, основываясь на реальных данных.

УНІАН По материалам:

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