Электронные рапорты и удостоверения. В Минобороны рассказали детали о приложении «Армия+» — Finance.ua

Электронные рапорты и удостоверения. В Минобороны рассказали детали о приложении «Армия+» Сегодня 10:02 — Казна и Политика

Электронные рапорты и удостоверения. В Минобороны рассказали детали о приложении «Армия+»

Приложение «Армия+» для украинских военнослужащих находится в стадии разработки. Оно позволит оцифровать бумажные журналы и рапорты, а также предоставлять ряд услуг.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает DOU

Приложение «Армия+» анонсировали месяц назад, а релиз планируется на лето.

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Минобороны в сотрудничестве с Минцифры создают для того, чтобы оцифровать бумажные журналы и рапорты и предоставлять услуги военнослужащим.

По словам Черногоренко, уже имеющуюся функциональность приложения разработали военнослужащие ІТ-направления Минобороны. Большая часть сделана своими ресурсами министерства и Генерального штаба.

Какие услуги будут в приложении

В «Армия+» планируется запустить следующие услуги:

электронные рапорты;

электронное удостоверение военного, упрощающее доступ к э-услугам и боевым системам;

комплексная база знаний, являющаяся источником достоверной информации о прохождении службы;

формы обратной связи — для того, чтобы государство могло оперативно реагировать на вызовы, основываясь на реальных данных;

обучающие онлайн-курсы для саморазвития.

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Замминистра сказала, что в первую очередь планируется добавить в приложение ряд документов. Речь идет о рапортах на ежегодный отпуск, на отпуск по семейным обстоятельствам и денежную помощь на ежегодное оздоровление. Военный сможет увидеть в приложении статус рапорта.

Электронное удостоверение защитника

Черногоренко объяснила, что электронное удостоверение защитника по факту является электронным военным билетом, а именно документом, удостоверяющим принадлежность к военной службе. Он будет содержать главную информацию:

звание;

подразделение;

должность.

«Его можно будет применять во всех случаях, что и бумажный документ. Просто не будет ситуации, когда военный на позиции или где-нибудь потеряет бумажный документ и останется без идентификации», — сказала она.

Когда релиз, и будет ли взаимодействие с приложением «Дія»

По словам замминистра обороны, создание «Армия+» — это не только о продуктовой стороне. Также речь идет об изменении нормативно-правовых актов и принятии законов.

Она уточнила, что пока из графиков не выбиваются и планируют запустить бета-версию Армии+ летом.

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Приложение в будущем, возможно, будет взаимодействовать с «Дія», однако пока такого в Минобороны не планировали. Она отметила, что приложение будет сфокусировано на действующих военнослужащих, а не на военнообязанных.

Что предшествовало

Напомним, в конце декабря 2023 в Украине запустили электронный Реестр военнообязанных «Оберег».

Доступ к нему предоставили Минобороны, Генеральному штабу, территориальным центрам комплектования (ТЦК) и другим структурам, а сами военнообязанные могут проверить свои данные, для чего нужно обратиться в ТЦК.

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