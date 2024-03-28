Профессии, по которым предоставят бронирование от мобилизации — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Профессии, по которым предоставят бронирование от мобилизации

Личные финансы
156
Профессии, по которым предоставят бронирование от мобилизации
Профессии, по которым предоставят бронирование от мобилизации
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал норму организации и порядка бронирования военнообязанных.
Об этом написала член комитета, депутат от фракции «Европейская солидарность» Ирина Фриз на своей странице в Facebook.
Читайте также
«Комитет нацбезопасности, обороны и разведки продолжил рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации. В частности, рассмотрено 710 поправок, касающихся изменений к 25 статье относительно организации и порядка бронирования военнообязанных, прохождения базовой военной службы и мер влияния в отношении граждан, которые не выполняют свои обязанности», — отметила Фриз.
По ее словам, Комитет предлагает предоставить бронирование:
  • работникам критически важных предприятий;
  • в органах государственной власти (категории А; 50% - Б, В);
  • других государственных органах;
  • Национальной полиции Украины;
  • Национальному антикоррупционному бюро Украины;
  • Государственному бюро расследований, органам прокуратуры;
  • Бюро экономической безопасности Украины;
  • Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям;
  • Государственной уголовно-исполнительной службе Украины;
  • Службе судебной охраны;
  • в судах, учреждениях системы, правосудии и органах досудебного расследования;
  • патронатным службам органов государственной власти, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.
Фриз добавила, что Комитет оставил действующую норму по непризыву во время действия военного положения лиц 18−24 лет.
Читайте также
«Они по собственному желанию до своего 24-летия могут выбрать срок прохождения базовой военной службы: во время действия военного положения 3 месяца, мирного времени-5 месяцев. Прохождение базовой военной службы предусматривает получение военной учетной специальности и переход из статуса призывника в статус военнообязанного, с дальнейшей возможностью быть мобилизованным во время действия военного положения», — пояснила она.
Ранее Фриз сообщала, что предложенные правительством поправки предполагают увеличение штрафов за уклонение от мобилизации. Ожидается, что штрафы могут составлять 100 тысяч гривен или больше.

Справка Finance.ua:

  • новый закон о мобилизации вводит базовую военную подготовку в университетах с 2025 года, срочную военную службу продолжительностью 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное время вместо срочной службы, мобилизацию с 25 до 60 лет и отсрочку от военной службы до достижения призывного возраста для граждан с 18 лет;
  • председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха ранее рассказывал, что до конца марта в Верховной Раде планируют зарегистрировать законопроект об экономическом бронировании;
  • ожидается, что экономическое бронирование от мобилизации принесет бюджету 200 млрд грн в год.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.