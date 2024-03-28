Профессии, по которым предоставят бронирование от мобилизации — Finance.ua

Профессии, по которым предоставят бронирование от мобилизации
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал норму организации и порядка бронирования военнообязанных.
Об этом написала член комитета, депутат от фракции «Европейская солидарность» Ирина Фриз на своей странице в Facebook.
«Комитет нацбезопасности, обороны и разведки продолжил рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации. В частности, рассмотрено 710 поправок, касающихся изменений к 25 статье относительно организации и порядка бронирования военнообязанных, прохождения базовой военной службы и мер влияния в отношении граждан, которые не выполняют свои обязанности», — отметила Фриз.
По ее словам, Комитет предлагает предоставить бронирование:
- работникам критически важных предприятий;
- в органах государственной власти (категории А; 50% - Б, В);
- других государственных органах;
- Национальной полиции Украины;
- Национальному антикоррупционному бюро Украины;
- Государственному бюро расследований, органам прокуратуры;
- Бюро экономической безопасности Украины;
- Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям;
- Государственной уголовно-исполнительной службе Украины;
- Службе судебной охраны;
- в судах, учреждениях системы, правосудии и органах досудебного расследования;
- патронатным службам органов государственной власти, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.
Фриз добавила, что Комитет оставил действующую норму по непризыву во время действия военного положения лиц 18−24 лет.
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«Они по собственному желанию до своего 24-летия могут выбрать срок прохождения базовой военной службы: во время действия военного положения 3 месяца, мирного времени-5 месяцев. Прохождение базовой военной службы предусматривает получение военной учетной специальности и переход из статуса призывника в статус военнообязанного, с дальнейшей возможностью быть мобилизованным во время действия военного положения», — пояснила она.
Ранее Фриз сообщала, что предложенные правительством поправки предполагают увеличение штрафов за уклонение от мобилизации. Ожидается, что штрафы могут составлять 100 тысяч гривен или больше.
Справка Finance.ua:
- новый закон о мобилизации вводит базовую военную подготовку в университетах с 2025 года, срочную военную службу продолжительностью 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное время вместо срочной службы, мобилизацию с 25 до 60 лет и отсрочку от военной службы до достижения призывного возраста для граждан с 18 лет;
- председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха ранее рассказывал, что до конца марта в Верховной Раде планируют зарегистрировать законопроект об экономическом бронировании;
- ожидается, что экономическое бронирование от мобилизации принесет бюджету 200 млрд грн в год.
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