Сколько IT-специалистов получили бронь через Минцифры — Finance.ua

Сколько IT-специалистов получили бронь через Минцифры
В Украине по состоянию на 15 марта через Минцифры забронировано более 2600 ІТ-специалистов из около 200 компаний.
Об этом пишет DOU со ссылкой на данные Минцифры.
В настоящее время еще около 2600 специалистов находятся на этапе согласования в Генштабе и Минэкономики.
В январе этого года было забронировано 3498 ІТ-специалистов. Из них около 1500 специалистов получили повторное бронирование, отмечает DOU.
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Самый распространенный путь для компании забронировать сотрудников — получить статус критически важного для функционирования экономики предприятия. Его компании предоставляют на год, а для продления статуса нужно еще раз подать необходимые документы.
В целом, критически важными для экономики в Минцифры признали 368 ІТ-компаний", — говорится в сообщении.
По данным IT Ukraine Association, сейчас в Украине ориентировочно 346 тысяч айтишников.
Справка Finance.ua:
- в Украине планируется создать новый механизм бронирования работников предприятий, подлежащих военному призыву;
- Президент указывал, что должно быть четверо-пятеро работающих на одного военного. Чтобы мобилизовать дополнительно 500 тысяч человек, необходимо экономически забронировать до 2 миллионов человек. Какие варианты рассматривает правительство — читайте здесь.
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