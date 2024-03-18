Сколько IT-специалистов получили бронь через Минцифры — Finance.ua

Сколько IT-специалистов получили бронь через Минцифры Сегодня 11:18

Сколько IT-специалистов получили бронь через Минцифры

В Украине по состоянию на 15 марта через Минцифры забронировано более 2600 ІТ-специалистов из около 200 компаний.

Об этом пишет DOU со ссылкой на данные Минцифры.

В настоящее время еще около 2600 специалистов находятся на этапе согласования в Генштабе и Минэкономики.

В январе этого года было забронировано 3498 ІТ-специалистов. Из них около 1500 специалистов получили повторное бронирование, отмечает DOU.

Самый распространенный путь для компании забронировать сотрудников — получить статус критически важного для функционирования экономики предприятия. Его компании предоставляют на год, а для продления статуса нужно еще раз подать необходимые документы.

В целом, критически важными для экономики в Минцифры признали 368 ІТ-компаний", — говорится в сообщении.

По данным IT Ukraine Association, сейчас в Украине ориентировочно 346 тысяч айтишников.

Справка Finance.ua:

в Украине планируется создать новый механизм бронирования работников предприятий, подлежащих военному призыву;

Президент указывал, что должно быть четверо-пятеро работающих на одного военного. Чтобы мобилизовать дополнительно 500 тысяч человек, необходимо экономически забронировать до 2 миллионов человек. Какие варианты рассматривает правительство — читайте здесь.



Dou По материалам:

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