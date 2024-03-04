«8 работающих должны обеспечивать одного на фронте». Правительство работает над новой системой бронирования — Finance.ua

«8 работающих должны обеспечивать одного на фронте». Правительство работает над новой системой бронирования Сегодня 16:02 — Казна и Политика

«8 работающих должны обеспечивать одного на фронте». Правительство работает над новой системой бронирования

Кабинет Министров работает над новой системой подходов к бронированию работников.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции 4 марта.

Он напомнил, что сейчас в Украине забронировано около 700 тысяч человек. Но изменения в бронировании нужны, потому что государство полагается исключительно на свои поступления для содержания армии.

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«Восемь работающих людей должны обеспечивать одного человека, который защищает, рискует своей жизнью на фронте. Если соотношение меньше, тогда эффективность теряется. Это значит, что мы не будем иметь возможности обеспечить наши силы безопасности и обороны», — сказал премьер.

Он подчеркнул, что бронирование от мобилизации должны получать те, кто наполняет госбюджет.

«Мы хотим усовершенствовать этот подход, чтобы он был более справедливым», — сообщил Шмыгаль.

Главные критерии для бронирования

По мнению Шмыгаля, в законопроекте о мобилизации должны быть забронированы, прежде всего, те, кто обеспечивает жизнедеятельность страны, критические предприятия. Например, энергетические предприятия, компании, обеспечивающие водоснабжение, водоотвод и т. д.

«Здесь эти работники должны быть забронированы, если не 100%, то на какой-то значительный процент», — отметил глава правительства.

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Кабмин с Генштабом ВСУ уже согласовал, чтобы работников критических предприятий бронировали как можно больше.

«Кроме этого мы считаем, что должны быть забронированы предприятия, которые наполняют государственный бюджет, дают нам возможность финансировать силы безопасности, обороны в полном объеме сегодня», — добавил премьер.

Он уточнил, что изучаются вопросы уплаты налогов, официальной зарплаты, которая для бронирования должна быть средней или выше средней.

«Не может быть предприятие, которое платит минималку. У нас в стране люди должны делиться на две категории: защищающие страну и воюющие. Работающие наполняют бюджет. Уплату налогов мы уже считали. В целом соотношение должно быть таким: не менее одного к восьми», — считает Шмыгаль.

Кабмин работает над параметрами бронирования в соответствии с этими параметрами.

Средняя зарплата, уровень зарплаты, уровень уплаты налогов как человеком, так и компанией. Все эти вещи сегодня прорабатываются комплексно. Это рамка будущей системы бронирования, над которой мы работаем", — заверил он.

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Напомним, депутаты оборонного комитета Верховной Рады концептуально определились со списком тех, кто сможет получить бронирование от службы в армии по новому закону о мобилизации. 100-процентную бронь получат, в частности, работники Нацполиции и судьи.

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