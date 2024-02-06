«Ты воюешь или работаешь на государство». Зеленский анонсировал новый механизм бронирования работников — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Ты воюешь или работаешь на государство». Зеленский анонсировал новый механизм бронирования работников

82
«Ты воюешь или работаешь на государство». Зеленский анонсировал новый механизм бронирования работников
«Ты воюешь или работаешь на государство». Зеленский анонсировал новый механизм бронирования работников
В Украине планируется создать новый механизм бронирования работников предприятий, подлежащих военному призыву.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины в Черкасской области.

«Ты воюешь или работаешь на государство»

Президент отметил необходимость проведения открытого диалога между государством и предпринимателями по этому вопросу.
Читайте также
«Мы все поддерживаем наших воинов, но без работающих людей не будет заработных плат. Сохранять экономику очень нужно. Но при этом мы не должны забывать: мы не можем оставить ребят на передовой без ротации. Это тоже очень важно. Сегодня это приоритет. Поэтому мы придерживаемся этой формулы: ты воюешь или работаешь на государство», — сказал Зеленский.

Поддержка бизнеса, работающего «в белую»

Также, по его словам, важно найти формат поддержки бизнеса, который работает открыто и платит налоги.
«Я попросил наших экономистов и правоохранителей разработать особый подход к бизнесу, полностью работающему „в белую“. Честному украинскому бизнесу, чтобы к таким людям во время войны не было вопросов от налоговиков и правоохранителей», — отметил глава государства.
Читайте также
По словам президента, такая защита от государства должна касаться не только руководителей и владельцев компаний, но и их работников.
«Для нас важны все бизнесы: каждый фермер, каждый человек, даже дающий 10, 20, 30 рабочих мест. Каждая компания, юридическое лицо, физическое лицо сегодня очень важны», — сказал глава государства.
Он напомнил, что с целью координации усилий между бизнесом и государством была начата Всеукраинская экономическая платформа «Сделано в Украине» и создан Совет по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения.

Справка Finance.ua:

  • депутаты готовят законопроект об изменениях в правилах бронирования сотрудников. Они предлагают ввести ежемесячный платеж, гарантирующий отсрочку от мобилизации для разных категорий работников;
  • 30 января этого года в ВРУ был повторно внесен Правительственный проект Закона № 10 449, которым предлагается усовершенствовать законодательство относительно мобилизации. Бизнес проанализировал его, и многие нормы вызывают вопросы.

Бронирование от мобилизации: все, что нужно знать 🔍

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.