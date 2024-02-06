«Ты воюешь или работаешь на государство». Зеленский анонсировал новый механизм бронирования работников — Finance.ua

«Ты воюешь или работаешь на государство». Зеленский анонсировал новый механизм бронирования работников Сегодня 10:07

«Ты воюешь или работаешь на государство». Зеленский анонсировал новый механизм бронирования работников

В Украине планируется создать новый механизм бронирования работников предприятий, подлежащих военному призыву.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины в Черкасской области.

«Ты воюешь или работаешь на государство»

Президент отметил необходимость проведения открытого диалога между государством и предпринимателями по этому вопросу.

«Мы все поддерживаем наших воинов, но без работающих людей не будет заработных плат. Сохранять экономику очень нужно. Но при этом мы не должны забывать: мы не можем оставить ребят на передовой без ротации. Это тоже очень важно. Сегодня это приоритет. Поэтому мы придерживаемся этой формулы: ты воюешь или работаешь на государство», — сказал Зеленский.

Поддержка бизнеса, работающего «в белую»

Также, по его словам, важно найти формат поддержки бизнеса, который работает открыто и платит налоги.

«Я попросил наших экономистов и правоохранителей разработать особый подход к бизнесу, полностью работающему „в белую“. Честному украинскому бизнесу, чтобы к таким людям во время войны не было вопросов от налоговиков и правоохранителей», — отметил глава государства.

По словам президента, такая защита от государства должна касаться не только руководителей и владельцев компаний, но и их работников.

«Для нас важны все бизнесы: каждый фермер, каждый человек, даже дающий 10, 20, 30 рабочих мест. Каждая компания, юридическое лицо, физическое лицо сегодня очень важны», — сказал глава государства.

Он напомнил, что с целью координации усилий между бизнесом и государством была начата Всеукраинская экономическая платформа «Сделано в Украине» и создан Совет по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения.

Справка Finance.ua:

депутаты готовят законопроект об изменениях в правилах бронирования сотрудников. Они предлагают ввести ежемесячный платеж, гарантирующий отсрочку от мобилизации для разных категорий работников;

30 января этого года в ВРУ был повторно внесен Правительственный проект Закона № 10 449, которым предлагается усовершенствовать законодательство относительно мобилизации. Бизнес проанализировал его, и многие нормы вызывают вопросы.



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