Бронирование работников: должен быть баланс между защитой государства и экономическим ростом — Шуляк Сегодня 19:00 — Казна и Политика

На сегодняшний день есть большое количество специальностей, работников бизнеса, без которых может остановиться та или иная предпринимательская деятельность. Поэтому вопрос мобилизации и справедливого бронирования сотрудников был одним из ключевых во время заседания Украинского совета бизнеса.

Об этом сообщает председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

«Когда законопроект о мобилизации снова зайдет на рассмотрение Верховной рады, для народных депутатов важно будет оценить, каким образом прописаны процедуры, связанные с бронированием. Сейчас действующая процедура требует определенного усовершенствования. Думаю, представители бизнеса будут услышаны, чтобы был найден баланс между необходимостью защищать наше государство и обеспечивать экономический рост страны», — отметила Шуляк.

Нардеп напомнила, что деньги на финансирование отечественного сектора безопасности и обороны поступают от украинского бизнеса за счет уплаты налогов на территории нашего государства, а не международных партнеров.

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«Тот бизнес, который сегодня работает „по-белому“, платит все налоги, создает рабочие места и поддерживает обороноспособность государства, никоим образом не должен испытывать притеснений. На сегодняшний день в Украине должен быть единственный орган, который будет заниматься вопросами нарушений со стороны бизнеса, — это Бюро экономической безопасности. Бизнес неоднократно отмечал необходимость совершенствования законодательства относительно БЭБ, и сейчас в парламенте есть несколько ожидающих рассмотрения законопроектов. Думаю, что для нас как для народных депутатов это должно стать одной из приоритетных задач, нужно выписать законодательство так, чтобы этот орган был действенным, а у других правоохранителей не было возможности проводить проверки или давить на бизнес», — подчеркнула Шуляк.

Нардеп также отметила, что в нынешних условиях украинское общество должно быть объединенным: это касается и бизнеса, и правоохранителей, и представителей органов государств.

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