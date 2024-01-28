Евроинтеграция, бронирование, валютная либерализация. EBA выделила приоритеты бизнеса в 2024 году — Finance.ua
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Евроинтеграция, бронирование, валютная либерализация. EBA выделила приоритеты бизнеса в 2024 году

Казна и Политика
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Евроинтеграция, бронирование, валютная либерализация. EBA выделила приоритеты бизнеса в 2024 году
Евроинтеграция, бронирование, валютная либерализация. EBA выделила приоритеты бизнеса в 2024 году
Представители компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации по поддержке бизнеса в 2024 году выделили семь приоритетов, львиная доля которых касается евроинтеграции.
Об этом говорится в сообщении EBA.

7 приоритетов

1. Во-первых, речь идет о гармонизации национального законодательства с законодательством ЕС. Сообщество имеет 26 открытых и индустриальных комитетов, которые объединяют бизнес, и, соответственно, каждый комитет имеет евроинтеграционное направление как приоритет.
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2. Урегулирование вопросов мобилизации и бронирования сотрудников компаний, чтобы обеспечить баланс экономических и военных интересов страны.
3. Основание в Ассоциации индустриальной платформы для диалога с ЕС.
4. Содействие международной торговле Украина-ЕС. Бизнес должен продолжать работать не только в Украине, но и расширяться, выходя на рынки Европы, уже интегрироваться в европейские цепочки поставок, усиливать логистическую способность, иметь диалог с властью других стран, чтобы в диалоге урегулировать вопросы, как, в частности, недавнюю ситуацию на границах Польша, Украина-Румыния и т. д.
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5. Содействие дальнейшей валютной либерализации как инструмент поощрения текущих и потенциальных инвесторов. В частности, речь идет о репатриации дивидендов, возврате процентов по старым кредитам от нерезидентов, возобновлении SWIFT-переводов с целью, в частности, осуществления инвестиций за границу, увеличении лимита на переводы средств с валютных карт украинских банков на карты иностранных банков (третий этап) и т. д. EBA надеется, что в этом году следующие этапы валютной либерализации будут пройдены.
6. Энергетическая устойчивость и эффективность, в частности, в контексте дальнейшей интеграции Украины и ЕС. Речь идет о дальнейшей адаптации законодательства и развитии регуляторного поля, благоприятного для инвестора, внедрении рыночных механизмов регулирования энергетики (ВИЭ, газа, электроэнергии и т. п.), децентрализации и диверсификации сферы и т. д.
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7. Содействие расширению инструментов финансирования и страхования рисков. В частности, речь идет о расширении инструментов страхования от военных рисков и увеличении практики применения уже действующих страховых программ (MIGA, программы страхования Германии, Польши и т. п.). Расширение возможностей кредитования от банковского сектора, получение финансирования через донорские проекты и гранты.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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