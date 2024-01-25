Ситуация с кредитами изменится: чего ждать украинскому бизнесу в 2024 году — Finance.ua

Ситуация с кредитами изменится: чего ждать украинскому бизнесу в 2024 году Сегодня 11:02 — Кредит&Депозит

Ситуация с кредитами изменится: чего ждать украинскому бизнесу в 2024 году

Выдача кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) в Украине помогает развиваться по всему рынку кредитования. В 2024 году новые кредиты МСБ могут составить до 70% от общего объема выданных банками ссуд, однако их распределение по льготным госпрограммам изменится.

Об этом рассказала директор департамента малого и среднего бизнеса Глобус Банка Оксана Шульга в комментарии Oboz.ua.

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«Новые кредиты малому и среднему бизнесу составят до 70% всех предоставленных кредитов банков. При этом доля кредитов в рамках государственных программ „5−7-9“, „Доступный факторинг“ и „Доступный финансовый лизинг 5−7-9%“ будет суммарно составлять около 50%, а на целевые совместные программы банков и производителей (поставщиков) необходимого для ведения бизнеса оборудования придется более 45% кредитов МСБ», — прогнозирует специалист.

Программа кредитования «5−7-9» сократится

По словам Шульги, с 24 февраля 2022 количество выданных кредитов по программе «5−7-9» составило 44 тыс. на общую сумму свыше 177 млн грн. И это в 1,5 раза превышает количество выданных кредитов в период с 2020 по февраль 2022 года.

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По итогам 2023 года на программу «5−7-9» пришлось более четверти всех банковских кредитов. Банкир также перечислила сферы-лидеры по оформлению кредитов «5−7-9»:

на первом месте — сельскохозяйственные предприятия (получили 39% от общего количества выданных кредитов, то есть 31,2 тыс. кредитов на сумму 130 млрд грн).

(получили 39% от общего количества выданных кредитов, то есть 31,2 тыс. кредитов на сумму 130 млрд грн). второе место у предприятий сферы торговли — 33% (около 26 тыс. кредитов почти на 69 млрд грн);

— 33% (около 26 тыс. кредитов почти на 69 млрд грн); на третьем месте — промышленность — 12% (9,2 тыс. кредитов на сумму 43,8 млрд грн).

«В 2024 году реализация программы станет более адресной (точечной) с вектором на предпринимателей в тех отраслях экономики, которые еще не восстановились после широкомасштабного вторжения и осуществляют свою деятельность в регионах с высокими военными рисками», — спрогнозировала Шульга.

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Она напомнила, что в бюджете на 2024 год на программу «5−7-9» заложено 18 млрд грн. Однако более 5 млрд этих средств будет израсходовано на покрытие накопленной задолженности за компенсацию процентов перед участвующими в программе банками.

«То есть фактически бюджет программы в 2024 году сократится почти на треть. И вполне уместна переориентация государственной поддержки на отрасли, которые больше всего в ней нуждаются», — пояснила эксперт.

Льготные кредиты: какие госпрограммы будут полезны бизнесу в 2024-м

В 2024 году, как считает Шульга, эффективными будут программы «Доступный факторинг» и «Доступный финансовый лизинг 5−7-9%». Вот как они работают:

1. «Доступный факторинг»

Речь идет о предоставлении микро-, малому и среднему бизнесу беззалогового кредита в размере до 5 млн грн с отсрочкой платежа по компенсационной ставке 13% годовых сроком до 360 дней. С его помощью предприниматели могут получить необходимые оборотные средства для бизнеса:

восстановить собственную ликвидность;

сохранить рабочие места;

вложить деньги в развитие и т. д.

«Программа „Доступный факторинг“ позволяет пополнить оборотные средства предприятий и залить дополнительные средства в экономику, что очень важно сейчас, в период войны. Эта программа минимизирует риск вымывания оборотных средств, концентрирует усилия предприятий на собственном развитии без вынужденных пауз», — пояснила эксперт.

2. «Доступный финансовый лизинг 5−7-9%»

Программа рассчитана на то, чтобы предприниматель смог приобрести в лизинг сельхозтехнику, коммерческий транспорт и т. п. по льготным ставкам. Условия предполагают, что государство будет компенсировать базовую ставку до 5%, 7% или 11% годовых.

Кредиты бизнесу от банков и поставщиков: на что рассчитывать

В 2024 году важным направлением кредитования малого и среднего бизнеса, по мнению банкира, станут:

целевые кредитные программы на срок до 5 лет;

общие программы банков и производителей (поставщиков) основных средств ведения бизнеса.

Как отметила Шульга, снижение учетной ставки НБУ с 25% до 15% позволяет коммерческим банкам активно развивать собственные кредитные программы для ведения предпринимательской деятельности. В частности, это кредиты на приобретение производственного или медицинского оборудования, спецтехники, коммерческого транспорта и т. п.

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Эксперт считает, что в 2024 году при благоприятных экономических условиях (например, при дальнейшем снижении учетной ставки до 14−12%) ставки по кредитам для МСБ могут сократиться на 2−3% - до 15−17% годовых, что существенно повлияет на популярность таких кредитов у предпринимателей.

Ожидается, что самыми популярными будут кредиты до 2−3 млн грн сроком до 5 лет с ежемесячным погашением. При этом активный спрос будет сосредоточен на приобретении коммерческого транспорта, сельхозтехники, профессионального стоматологического оборудования.

Обозреватель По материалам:

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