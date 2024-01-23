Сколько бизнес получил кредитов с начала 2024 года — Finance.ua

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Сколько бизнес получил кредитов с начала 2024 года

Кредит&Депозит
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Сколько бизнес получил кредитов с начала 2024 года
Сколько бизнес получил кредитов с начала 2024 года
За три недели с начала 2024 г. банки выдали бизнесу 787 кредитов на 4,3 млрд грн. С начала действия программы (февраль 2020 года) было выдано около 80 тысяч кредитов на 271 млрд грн.
Об этом говорится в сообщении Минфина.
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254 предпринимателя получили на прошлой неделе кредиты по программе «Доступные кредиты» на общую сумму 1,6 млрд грн.
За три недели 2024 года предприниматели взяли больше всего доступных кредитов на пополнение оборотных средств — на 1,9 млрд грн. 1 млрд грн кредитов по программе банки выдали перерабатывающим предприятиям, 880 млн грн — бизнесу, работающему в зоне высокого военного риска, 544 млн грн — на реализацию инвестиционных проектов.
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Чаще всего кредитуются по программе предприятия:
  • сельского хозяйства (49%);
  • оптовой и розничной торговли (26%);
  • перерабатывающей индустрии (16%).
Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются:
Львовская, Одесская, Днепропетровская, Харьковская, Киевская, Винницкая области и г. Киев.

Банки в программе

На сегодняшний день в программе принимают участие 45 банков, наибольшее количество кредитов с начала действия программы выдали «Приватбанк» (36,2 тыс.), «Ощадбанк» (12,1 тыс.) и «Райффайзен Банк Аваль» (5,4 тыс.).).

Справка Finance.ua:

  • Министерство экономики планирует трансформировать программу «Доступные кредиты 5−7-9%» таким образом, чтобы кредиты выдавали бизнесу действительно на инвестиционные цели или бизнесу с деоккупированных территорий. Об этом сказала заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун. Она напомнила, что с начала действия программа «Доступные кредиты 5−7-9%» и была нацелена на перерабатывающие предприятия, однако практически сразу начался COVID-19, а затем и полномасштабная война, что, собственно, требовало от этой программы спасать бизнес.
  • По итогам последней в 2023 году волны подачи заявлений на гранты для ветеранов определен 21 победитель, они получат средства от государства на старт или развитие своего бизнеса на 11 млн грн. Всего от старта ветеранского компонента грантовой программы «Собственное дело» победителями стали уже 260 ветеранов и членов семей участников боевых действий, которые получат гранты на 109 млн грн. Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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