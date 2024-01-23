В Минэкономики намерены трансформировать программу доступных кредитов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Минэкономики намерены трансформировать программу доступных кредитов

Кредит&Депозит
46
В Минэкономики намерены трансформировать программу доступных кредитов
В Минэкономики намерены трансформировать программу доступных кредитов
Министерство экономики планирует трансформировать программу «Доступные кредиты 5−7-9%» таким образом, чтобы кредиты выдавали бизнесу действительно на инвестиционные цели или же бизнесу с деоккупированных территорий.
Об этом сказала заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун в эфире программы Укринформа «Самохвалов спрашивает».
«В программе „5−7-9“ планируем делать изменения, чтобы сфокусировать ее уже сейчас на переработку. То есть чтобы мы сделали переработку приоритетной отраслью этой программы», — сказала Бигун.
Читайте также
Она напомнила, что изначально программа «Доступные кредиты 5−7-9%» и была нацелена на перерабатывающие предприятия, однако практически сразу начался COVID-19, а затем и полномасштабная война, что, собственно, требовало от этой программы спасать бизнес.
«Но сейчас мы видим, что нужно отходить от этой концепции», — отметила Бигун.
Читайте также
Замминистра пояснила, что когда есть такая программа, по которой кредитная ставка значительно ниже по сравнению с рыночной, то это стимулирует бизнес принять в ней участие, и таким образом формирует огромный спрос. Но именно банк решает, кого именно кредитовать — того, у кого хорошее финансовое состояние и он обязательно вернет кредит, или все же более рискового предпринимателя. Поэтому, конечно, ответ очевиден, кого именно выберет банк. И у бизнеса, которому действительно нужна была помощь, не было шансов получить финансовую помощь.
«Поэтому мы будем сейчас программу активнее менять. Там фактически будет два ключевых направления. Одно направление — это бизнес, который хочет развиваться, который будет брать деньги на инвестиционные цели, и второе — это бизнес, который действительно нуждается в помощи, это деоккупированные территории «, — сказала Бигун.

Справка Finance.ua:

  • программа «Доступные кредиты 5−7-9%» стартовала в Украине 1 февраля 2020 года;
  • программу реализует Фонд развития предпринимательства (ФРП), единственным участником которого является правительство Украины в лице Министерства финансов;
  • ФРП заключил соглашения о сотрудничестве с 45 банками.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Сравнить и подобрать кредит можно здесь 👛

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.