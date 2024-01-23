В Минэкономики намерены трансформировать программу доступных кредитов — Finance.ua

В Минэкономики намерены трансформировать программу доступных кредитов Сегодня 12:03 — Кредит&Депозит

В Минэкономики намерены трансформировать программу доступных кредитов

Министерство экономики планирует трансформировать программу «Доступные кредиты 5−7-9%» таким образом, чтобы кредиты выдавали бизнесу действительно на инвестиционные цели или же бизнесу с деоккупированных территорий.

Об этом сказала заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун в эфире программы Укринформа «Самохвалов спрашивает».

«В программе „5−7-9“ планируем делать изменения, чтобы сфокусировать ее уже сейчас на переработку. То есть чтобы мы сделали переработку приоритетной отраслью этой программы», — сказала Бигун.

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Она напомнила, что изначально программа «Доступные кредиты 5−7-9%» и была нацелена на перерабатывающие предприятия, однако практически сразу начался COVID-19, а затем и полномасштабная война, что, собственно, требовало от этой программы спасать бизнес.

«Но сейчас мы видим, что нужно отходить от этой концепции», — отметила Бигун.

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Замминистра пояснила, что когда есть такая программа, по которой кредитная ставка значительно ниже по сравнению с рыночной, то это стимулирует бизнес принять в ней участие, и таким образом формирует огромный спрос. Но именно банк решает, кого именно кредитовать — того, у кого хорошее финансовое состояние и он обязательно вернет кредит, или все же более рискового предпринимателя. Поэтому, конечно, ответ очевиден, кого именно выберет банк. И у бизнеса, которому действительно нужна была помощь, не было шансов получить финансовую помощь.

«Поэтому мы будем сейчас программу активнее менять. Там фактически будет два ключевых направления. Одно направление — это бизнес, который хочет развиваться, который будет брать деньги на инвестиционные цели, и второе — это бизнес, который действительно нуждается в помощи, это деоккупированные территории «, — сказала Бигун.

Справка Finance.ua:

программа «Доступные кредиты 5−7-9%» стартовала в Украине 1 февраля 2020 года;

программу реализует Фонд развития предпринимательства (ФРП), единственным участником которого является правительство Украины в лице Министерства финансов;

ФРП заключил соглашения о сотрудничестве с 45 банками.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Укрінформ По материалам:

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