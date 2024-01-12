Что будет со ставками по кредитам и депозитам в 2024 году: прогноз НБУ — Finance.ua

Что будет со ставками по кредитам и депозитам в 2024 году: прогноз НБУ Сегодня 16:17 — Кредит&Депозит

Что будет со ставками по кредитам и депозитам в 2024 году: прогноз НБУ

Кредиты, вероятно, все еще могут дешеветь после декабрьского снижения Национальным банком Украины (НБУ) учетной ставки с 16% до 15% годовых, считает замглавы НБУ Сергей Николайчук.

«В то же время мы не ожидаем существенного снижения ставок по депозитам, особенно по срочным депозитам в гривне, учитывая как раз те стимулы, которые мы предоставляем банкам с помощью нашего вспомогательного инструмента — трехмесячных депозитных сертификатов», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс- Украина».

Николайчук объяснил, что в ситуации с кредитами ставки зависят преимущественно от критерия рискованности заемщиков, в то же время в корпоративном секторе ситуация с кредитоспособностью заемщиков улучшается, судя по динамике неработающих кредитов и эффективности госпрограмм кредитования.

Замглавы Нацбанка выразил надежду, что снижение кредитных ставок произойдет благодаря уменьшению премии за риск.

«Национальный банк вместе с партнерами разрабатывает стратегию развития кредитования, значительная часть мер которой должна быть нацелена на то, чтобы эту премию за риск в кредитных ставках, особенно для корпоративного сектора, существенно снизить. Это наша приоритетная среднесрочная задача», — добавил Николайчук.

Говоря о вероятности изменения учетной ставки в 2024 году, он отметил, что октябрьский прогноз, согласно которому учетная ставка будет оставаться на уровне 15% в течение всего года, является релевантным.

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Замглавы Нацбанка напомнил, что учетная ставка будет зависеть от ситуации в финансовой сфере, уровня инфляции, состояния валютного рынка, международных резервов и международной помощи.

«В ходе дискуссии на КМП (в декабре 2023 года) большинство его членов видели высшую вероятность того, что эти факторы в следующем году будут благоприятны для того, чтобы позволить Национальному банку снизить учетную ставку на 1−2 процентных пункта», — отметил Николайчук.

Он также заверил, что в новом прогнозном цикле, который закончится обнародованием обновленного макроэкономического прогноза 25 января, будут учтены новые предположения, и регулятор представит новые оценки, в частности, по учетной ставке.

«Остается ли в этом прогнозе ставка на уровне 15% на весь 2024 год или она будет другой, пока я не могу вам сказать», — резюмировал замглавы НБУ.

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