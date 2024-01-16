Какие кредиты брали бизнес и население в декабре — статистика НБУ Сегодня 13:02 — Кредит&Депозит

Какие кредиты брали бизнес и население в декабре — статистика НБУ

Объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, по оперативным данным Национального банка, в декабре вырос на 0,2% до 997,684 млрд гривен.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на данные Национального банка.

За 2023 год объем кредитов в экономике сократился на 1% с 1007,648 млрд гривен.

Объем выданных кредитов

Объем гривневых кредитов юридическим лицам за отчетный месяц вырос на 0,1% до 516,425 млрд гривен. Объем кредитов, выданных бизнесу в иностранной валюте, вырос на 2,4% до 241,078 млрд гривен.

Объем кредитов, выданных населению, за отчетный период сократился на 2,1% до 221,832 млрд гривен.

Процентные ставки

Процентные ставки в декабре по гривневым кредитам для бизнеса сократились на 0,2 п.п. до 17,5%, для населения выросли на 0,2 п.п. до 33,7%. По валютным кредитам ставки для бизнеса составили 6,4%.

Справка Finance.ua:

заместитель главы НБУ Сергей Николайчук прогнозирует, что кредиты все еще могут дешеветь после декабрьского снижения Национальным банком Украины учетной ставки с 16% до 15% годовых;

получение кредита — это важный финансовый шаг, требующий особого внимания к деталям и расчетам. На что обратить внимание, чтобы узнать, во сколько вам обойдется кредит — рассказываем здесь;



банки активизировали кредитование бизнеса и населения, отмечено в декабрьском отчете НБУ о финансовой стабильности.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Українські Новини По материалам:

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