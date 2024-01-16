Какие кредиты брали бизнес и население в декабре — статистика НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие кредиты брали бизнес и население в декабре — статистика НБУ

Кредит&Депозит
33
Какие кредиты брали бизнес и население в декабре — статистика НБУ
Какие кредиты брали бизнес и население в декабре — статистика НБУ
Объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, по оперативным данным Национального банка, в декабре вырос на 0,2% до 997,684 млрд гривен.
Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на данные Национального банка.
За 2023 год объем кредитов в экономике сократился на 1% с 1007,648 млрд гривен.

Объем выданных кредитов

Объем гривневых кредитов юридическим лицам за отчетный месяц вырос на 0,1% до 516,425 млрд гривен. Объем кредитов, выданных бизнесу в иностранной валюте, вырос на 2,4% до 241,078 млрд гривен.
Объем кредитов, выданных населению, за отчетный период сократился на 2,1% до 221,832 млрд гривен.

Процентные ставки

Процентные ставки в декабре по гривневым кредитам для бизнеса сократились на 0,2 п.п. до 17,5%, для населения выросли на 0,2 п.п. до 33,7%. По валютным кредитам ставки для бизнеса составили 6,4%.

Справка Finance.ua:

  • заместитель главы НБУ Сергей Николайчук прогнозирует, что кредиты все еще могут дешеветь после декабрьского снижения Национальным банком Украины учетной ставки с 16% до 15% годовых;
  • получение кредита — это важный финансовый шаг, требующий особого внимания к деталям и расчетам. На что обратить внимание, чтобы узнать, во сколько вам обойдется кредит — рассказываем здесь;
  • банки активизировали кредитование бизнеса и населения, отмечено в декабрьском отчете НБУ о финансовой стабильности.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Сравнить и подобрать кредит можно здесь 🔍

По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.