«єОселя» планирует существенно увеличить долю клиентов на «первичке» в 2024 году — Finance.ua

«єОселя» планирует существенно увеличить долю клиентов на «первичке» в 2024 году Сегодня 06:47 — Кредит&Депозит

«єОселя» планирует существенно увеличить долю клиентов на «первичке» в 2024 году

В 2024 году «єОселя» планирует существенно увеличить долю клиентов на первичном рынке недвижимости и открыть больше возможностей для банков-партнеров.

Об этом шла речь в ходе круглого стола, организованного Независимой ассоциацией банков совместно с «Укрфинжильем».

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«Прошлый год показал, что мы имеем возможность развивать „єОселю“ и адаптировать ее к требованиям рынка и клиентов. Мы привлекли дополнительное финансирование, несмотря на сложности, и реализовали кредитный портфель, который всего на 60 млн меньше объема всего ипотечного кредитования в Украине в довоенном успешном 2021-м», — отметил председатель правления банка Евгений Мецгер.

Он также добавил, что на 2024 год «єОселя» намерена выдать примерно 12 тыс. кредитов.

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«Нужно увеличивать выбор жилья, причем именно на „первичке“, чтобы программа больше работала именно на восстановление экономики государства», — подчеркнул Мецгер.

По словам руководителя Департамента развития партнерских проектов Андрея Тарасенко, сегодня в рамках «єОселя» банками уже аккредитовано 55 многоквартирных домов от 18 застройщиков.

«Приоритетом для нас является первичный рынок. Новое современное жилье пользуется сегодня спросом у граждан и наша задача — этот спрос удовлетворять. Поэтому мы призываем банки, которые уже присоединились к программе, и банки, рассматривающие вопросы присоединения к программе, сместить акцент кредитования именно на первичный рынок», — отметил он.

Напомним, по государственной программе кредитования «єОселя» планируется выдать около 12 000 ипотек в этом году. Только 15% заявок доходят до заключения кредитных сделок.

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