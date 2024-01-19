«єОселя» планирует существенно увеличить долю клиентов на «первичке» в 2024 году — Finance.ua
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«єОселя» планирует существенно увеличить долю клиентов на «первичке» в 2024 году

Кредит&Депозит
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«єОселя» планирует существенно увеличить долю клиентов на «первичке» в 2024 году
«єОселя» планирует существенно увеличить долю клиентов на «первичке» в 2024 году
В 2024 году «єОселя» планирует существенно увеличить долю клиентов на первичном рынке недвижимости и открыть больше возможностей для банков-партнеров.
Об этом шла речь в ходе круглого стола, организованного Независимой ассоциацией банков совместно с «Укрфинжильем».
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«Прошлый год показал, что мы имеем возможность развивать „єОселю“ и адаптировать ее к требованиям рынка и клиентов. Мы привлекли дополнительное финансирование, несмотря на сложности, и реализовали кредитный портфель, который всего на 60 млн меньше объема всего ипотечного кредитования в Украине в довоенном успешном 2021-м», — отметил председатель правления банка Евгений Мецгер.
Он также добавил, что на 2024 год «єОселя» намерена выдать примерно 12 тыс. кредитов.
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«Нужно увеличивать выбор жилья, причем именно на „первичке“, чтобы программа больше работала именно на восстановление экономики государства», — подчеркнул Мецгер.
По словам руководителя Департамента развития партнерских проектов Андрея Тарасенко, сегодня в рамках «єОселя» банками уже аккредитовано 55 многоквартирных домов от 18 застройщиков.
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«Приоритетом для нас является первичный рынок. Новое современное жилье пользуется сегодня спросом у граждан и наша задача — этот спрос удовлетворять. Поэтому мы призываем банки, которые уже присоединились к программе, и банки, рассматривающие вопросы присоединения к программе, сместить акцент кредитования именно на первичный рынок», — отметил он.
Напомним, по государственной программе кредитования «єОселя» планируется выдать около 12 000 ипотек в этом году. Только 15% заявок доходят до заключения кредитных сделок.

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По материалам:
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