«єОселя»: где выдали больше всего льготных кредитов на жилье (инфографика) — Finance.ua

«єОселя»: где выдали больше всего льготных кредитов на жилье (инфографика) Сегодня 14:02 — Кредит&Депозит

«єОселя»: где выдали больше всего льготных кредитов на жилье (инфографика)

Льготные ипотечные кредиты по программе «єОселя» на общую сумму 7,7 млрд грн уже получили 5,2 тыс. семей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«С начала действия программы „єОселя“ кредиты на приобретение жилья взяли уже 5200 украинских семей на 7,7 млрд грн. 65% этих кредитов получили военнослужащие и силовики, которые могут взять их по льготной ставке 3%. Так же как и медики, педагоги и ученые. В то же время после запуска в августе этого года массовой ипотеки кредиты по программе под 7% могут взять все украинцы, не имеющие собственного жилья. На сегодняшний день 700 украинских семей уже взяли такие кредиты на общую сумму более 1 млрд грн. Только на прошлой неделе почти треть кредитов на приобретение жилья по программе была выдана под 7%», — сообщила заместитель министра экономики Надежда Бигун.

Инфографика: Минэкономики

В частности, на прошлой неделе украинцы получили по программе «єОселя» 202 кредита на 322 млн грн, среди которых:

кредиты под 3% получили 101 военнослужащий и силовик, 18 педагогов, 19 медиков и 4 ученых;

кредиты под 7% получили 54 украинца без собственного жилья, 4 ВПЛ, 2 ветерана.

Чаще всего кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (148 кредитов) и у застройщика (49). Также пятеро украинцев взяли кредиты на покупку строящихся квартир.

Больше всего ипотечных кредитов взяли жители:

Киевской области — 70;

города Киева — 30;

Ровенской — 12;

Львовской — 11;

Ивано-Франковской;

Одесской областей — по 9.

Чтобы подать заявку на участие в программе, необходимо:

Выбрать в мобильном приложении «Дія» услугу «єОселя». Заполнить информацию о составе семьи и доходах. Указать информацию о жилье, которое вы планируете купить в кредит. Выбрать банки и заверить заявку своим «Дія.Підпис». Получить ответ от банков.

Подавать заявку можно как в один, так и в несколько банков. На ответ от банка требуется 5−7 минут, максимальный срок рассмотрения заявки — 24 часа.

Напомним, в октябре 2022 года правительство запустило программу доступной ипотеки «єОселя». В 2023 году в рамках программы «єОселя» планируется предоставить 10 тыс. ипотечных кредитов.

Справка Finance.ua:

воспользоваться программой доступного кредитования сегодня могут как представители отдельных профессий, так и граждане, не имеющие в собственности жилья или желающие улучшить его условия;

для военнослужащих ВСУ по контракту, учителей, медиков и ученых льготная ставка составляет 3% годовых. Для других категорий — участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан — ставка ипотеки составляет 7%.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.