«єОселя»: где выдали больше всего льготных кредитов на жилье (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«єОселя»: где выдали больше всего льготных кредитов на жилье (инфографика)

Кредит&Депозит
11
«єОселя»: где выдали больше всего льготных кредитов на жилье (инфографика)
«єОселя»: где выдали больше всего льготных кредитов на жилье (инфографика)
Льготные ипотечные кредиты по программе «єОселя» на общую сумму 7,7 млрд грн уже получили 5,2 тыс. семей.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
«С начала действия программы „єОселя“ кредиты на приобретение жилья взяли уже 5200 украинских семей на 7,7 млрд грн. 65% этих кредитов получили военнослужащие и силовики, которые могут взять их по льготной ставке 3%. Так же как и медики, педагоги и ученые. В то же время после запуска в августе этого года массовой ипотеки кредиты по программе под 7% могут взять все украинцы, не имеющие собственного жилья. На сегодняшний день 700 украинских семей уже взяли такие кредиты на общую сумму более 1 млрд грн. Только на прошлой неделе почти треть кредитов на приобретение жилья по программе была выдана под 7%», — сообщила заместитель министра экономики Надежда Бигун.
Инфографика: Минэкономики
Инфографика: Минэкономики
В частности, на прошлой неделе украинцы получили по программе «єОселя» 202 кредита на 322 млн грн, среди которых:
  • кредиты под 3% получили 101 военнослужащий и силовик, 18 педагогов, 19 медиков и 4 ученых;
  • кредиты под 7% получили 54 украинца без собственного жилья, 4 ВПЛ, 2 ветерана.
Читайте также
Чаще всего кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (148 кредитов) и у застройщика (49). Также пятеро украинцев взяли кредиты на покупку строящихся квартир.
Больше всего ипотечных кредитов взяли жители:
  • Киевской области — 70;
  • города Киева — 30;
  • Ровенской — 12;
  • Львовской — 11;
  • Ивано-Франковской;
  • Одесской областей — по 9.
Чтобы подать заявку на участие в программе, необходимо:
  1. Выбрать в мобильном приложении «Дія» услугу «єОселя».
  2. Заполнить информацию о составе семьи и доходах.
  3. Указать информацию о жилье, которое вы планируете купить в кредит.
  4. Выбрать банки и заверить заявку своим «Дія.Підпис».
  5. Получить ответ от банков.
Подавать заявку можно как в один, так и в несколько банков. На ответ от банка требуется 5−7 минут, максимальный срок рассмотрения заявки — 24 часа.
Напомним, в октябре 2022 года правительство запустило программу доступной ипотеки «єОселя». В 2023 году в рамках программы «єОселя» планируется предоставить 10 тыс. ипотечных кредитов.

Справка Finance.ua:

  • воспользоваться программой доступного кредитования сегодня могут как представители отдельных профессий, так и граждане, не имеющие в собственности жилья или желающие улучшить его условия;
  • для военнослужащих ВСУ по контракту, учителей, медиков и ученых льготная ставка составляет 3% годовых. Для других категорий — участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан — ставка ипотеки составляет 7%.

Изменения в программе «єОселя»: кто и какое жилье может приобрести 🏠

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.