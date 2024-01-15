«єОселя»: какие банки выдали больше всего кредитов в 2023 году — Finance.ua

«єОселя»: какие банки выдали больше всего кредитов в 2023 году Сегодня 16:04 — Кредит&Депозит

«єОселя»: какие банки выдали больше всего кредитов в 2023 году

Ощадбанк в 2023 году сохранил лидерскую позицию по количеству и совокупной сумме ссуд ипотечного кредитования по государственной программе «єОселя», хотя его доля в программе сократилась: по количеству кредитов — с 69,8% до 43,7%, а по их объему — с 73% до 44%, в 2023 году сохранил лидерскую позицию по количеству и совокупной сумме ссуд ипотечного кредитования по государственной программе «єОселя», хотя его доля в программе сократилась: по количеству кредитов — с 69,8% до 43,7%, а по их объему — с 73% до 44%,

Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные оператора программы «Укрфинжилье».

Согласно им, количество выданных «Ощадом» кредитов за год с 11 января 2023 года до 11 января 2024 года возросло с 389 до 2856, а их объем — с 518,2 млн грн до 4 млрд 317,1 млн грн.

ПриватБанк, доля которого по количеству кредитов за год увеличилась с 22,1% до 30,3%, а по их объему — с 19% до 28%. В абсолютных показателях банк увеличил количество выданных кредитов по программе «єОселя» со 123 до 1547, а их объем — со 135,7 млн ​​грн до 2 млрд 696,3 млн грн. Второе место на рынке удержал, доля которого по количеству кредитов за год увеличилась с 22,1% до 30,3%, а по их объему — с 19% до 28%. В абсолютных показателях банк увеличил количество выданных кредитов по программе «єОселя» со 123 до 1547, а их объем — со 135,7 млн ​​грн до 2 млрд 696,3 млн грн.

Укргазбанк — в 2023 году сильно сократил свое отставание от Привата: его доля по количеству кредитов подскочила с 7,5% до 23,7%, а по их объему — с 7% до 26%. В абсолютных числах банку удалось увеличить количество кредитов с 42 до 1547 кредитов, а их сумму — с 53,2 млн грн до 2 млрд 520,5 млн грн. Еще один государственный банк —— в 2023 году сильно сократил свое отставание от Привата: его доля по количеству кредитов подскочила с 7,5% до 23,7%, а по их объему — с 7% до 26%. В абсолютных числах банку удалось увеличить количество кредитов с 42 до 1547 кредитов, а их сумму — с 53,2 млн грн до 2 млрд 520,5 млн грн.

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Скай Банку в прошлом году удалось выдать 106 кредитов на 130,6 млн грн, увеличив свою долю в соответствии с 1,7% и 2%, тогда как на оставшихся трех участников программы — частный банк «Глобус» и государственные Укрэксимбанк и Сенс Банк — суммарно на начало января этого года приходилось 28 кредитов на 48,2 млн грн. Негосударственномув прошлом году удалось выдать 106 кредитов на 130,6 млн грн, увеличив свою долю в соответствии с 1,7% и 2%, тогда как на оставшихся трех участников программы — частныйи государственные— суммарно на начало января этого года приходилось 28 кредитов на 48,2 млн грн.

Сколько всего кредитов выдали

Согласно представленным материалам, всего со старта программы в октябре 2022 года до сих пор было предоставлено 6537 кредитов на 9 млрд 801,5 млн грн, в том числе в 2023 году — 5855 кредитов на 8 млрд 849,4 млн грн.

С начала года по 11 января участники программы выдали 212 кредитов на 340 млн грн.

О программе

Программа доступного ипотечного кредитования «єОселя» заработала в Украине с октября 2022 года. На льготную ипотеку под 3% годовых сроком до 20 лет с первоначальным взносом от 20% от стоимости жилья могут претендовать военнослужащие-контрактники ВСУ, работники сектора безопасности и обороны, медработники, педагоги, ученые.

Подать заявку на участие в программе можно в мобильном приложении «Дія».

С 1 августа подать заявку на участие в программе «єОселя» под 7% могут ветераны войны, участники боевых действий, ВПЛ и граждане, не имеющие собственного жилья больше нормативной площади.

В конце 2022 года правительство докапитализировало «Укрфинжилье» на 30 млрд грн за счет выпуска облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). По мнению вице-премьера — министра экономики Юлии Свириденко, такого финансирования было достаточно, чтобы в 2023 году выдать 12−15 тыс. ипотечных кредитов.

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