На сколько вырастут цены в Украине за год: прогнозы бизнеса улучшились — Finance.ua
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На сколько вырастут цены в Украине за год: прогнозы бизнеса улучшились

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Руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 11,3%.
Об этом сообщается в отчете «Деловые ожидания предприятий Украины» от Национального банка за IV квартал 2023 года.
На сколько вырастут цены в Украине за год: прогнозы бизнеса улучшились
Улучшение инфляционных ожиданий длится пятый квартал подряд (в предыдущем квартале ожидалась инфляция на уровне 14,8%).
Подавляющее большинство респондентов (77,5%) считают, что инфляция не превысит 15,0%, а почти четверть опрошенных (24,8%) ожидает инфляцию в пределах 7,6% - 10.0%.
На сколько вырастут цены в Украине за год: прогнозы бизнеса улучшились
Самым существенным фактором роста потребительских цен остаются военные действия (указали 83,0% респондентов).
На сколько вырастут цены в Украине за год: прогнозы бизнеса улучшились
Сохраняется усиление влияния на рост цен от повышения доходов населения (шестой квартал подряд) и социальных расходов бюджета (четвертый квартал подряд). По сравнению с предыдущим кварталом влияние факторов усилилось на 3,2 п. п. и 1,8 п. п. соответственно.
Ослабилось влияние факторов «налоговые изменения» (на 6,3% до 15,5% ответов) и «курс гривны к иностранным валютам» (на 4,1 п. п. до 52,2%).
По материалам:
РБК-Україна
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