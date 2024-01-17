На сколько вырастут цены в Украине за год: прогнозы бизнеса улучшились — Finance.ua

На сколько вырастут цены в Украине за год: прогнозы бизнеса улучшились Сегодня 19:00

Руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 11,3%.

Об этом сообщается в отчете «Деловые ожидания предприятий Украины» от Национального банка за IV квартал 2023 года.

Улучшение инфляционных ожиданий длится пятый квартал подряд (в предыдущем квартале ожидалась инфляция на уровне 14,8%).

Подавляющее большинство респондентов (77,5%) считают, что инфляция не превысит 15,0%, а почти четверть опрошенных (24,8%) ожидает инфляцию в пределах 7,6% - 10.0%.

Самым существенным фактором роста потребительских цен остаются военные действия (указали 83,0% респондентов).

Сохраняется усиление влияния на рост цен от повышения доходов населения (шестой квартал подряд) и социальных расходов бюджета (четвертый квартал подряд). По сравнению с предыдущим кварталом влияние факторов усилилось на 3,2 п. п. и 1,8 п. п. соответственно.

Ослабилось влияние факторов «налоговые изменения» (на 6,3% до 15,5% ответов) и « курс гривны к иностранным валютам» (на 4,1 п. п. до 52,2%).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.