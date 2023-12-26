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Правительство готовит изменения условий бронирования работников — ЕБА

Казна и Политика
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Правительство готовит изменения условий бронирования работников — ЕБА
Правительство готовит изменения условий бронирования работников — ЕБА
Кабинет Министров готовит обновленную процедуру бронирования работников, которая войдет в пакетные изменения относительно мобилизации в Украине.
Об этом по результатам встречи с замминистра экономики Игорем Фоменко сообщила Европейская Бизнес Ассоциация.
«В Минобороны готовятся пакетные изменения, и одно из предложений — обновленная процедура бронирования. Пока она еще не согласована и формируется… Идея в том, чтобы изменить подходы к бронированию — сделать их более понятными и прозрачными», — говорится в сообщении.
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В частности, участники встречи обсудили введение электронной процедуры бронирования, которая уже наработана и направлена ​​на согласование. Ожидается, что это будет экспериментальный проект (вероятным сроком введения — на два года), который будет действовать параллельно с бумажным бронированием.
Планируется также ограничить количество забронированных работников до 50% военнообязанных. При этом на месяц будут бронироваться те сотрудники, у кого есть неточности в данных, на 6 месяцев — остальные. Работник, не состоящий на военном учете, не подлежит бронированию.
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Кроме того, планируется оставить без изменений требование согласования бронирований как с Министерством экономики, так и с Генштабом. В то же время Минэкономики не поддерживает предложение Минобороны о согласовании списков военнообязанных в Территориальных центрах комплектации.
Напомним, президент Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции заявил, что военные предложили ему на Ставке Верховного главнокомандующего дополнительно мобилизовать 450−500 тысяч человек.

Бронирование от мобилизации: все, что нужно знать 🔍

По материалам:
Укрінформ
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