Залужный высказал замечания по законопроекту о мобилизации — Finance.ua

Залужный высказал замечания по законопроекту о мобилизации Сегодня 11:02

Залужный высказал замечания по законопроекту о мобилизации

Народный депутат Марьяна Безуглая опубликовала документ, в котором Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный высказал ряд замечаний относительно законопроекта, касающегося мобилизации.

Отмечается, что регистрация законопроекта о мобилизации в Украине, рекрутинге и прохождении службы планируется в конце декабря.

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Согласно опубликованному документу, замечания Залужного касаются постановки на воинский учет женщин, срока отпусков для военных и увольнения со службы людей, имеющих ІІ группу инвалидности.

Воинский учет женщин

Залужный считает, что постановка на воинский учет всех женщин от 17 до 60 лет может иметь негативные последствия. Будет большая нагрузка на территориальные центры комплектования и социальной поддержки, медицинские учреждения. В целом, принятие этой нормы может привести к массовому выезду женщин из Украины.

По информации Генштаба, на учет нужно будет поставить около 10 млн женщин. Именно по этой причине сейчас предлагают оставить действующую норму законодательства — ставить на воинский учет украинок, имеющих медицинское образование.

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Женщин, имеющих другие специальности, будут ставить на учет только по желанию. К предложенной законопроектом норме предлагают вернуться после отмены военного положения, вводя ее в Украине поэтапно.

Ротация украинских военных

В нынешних условиях невозможно определить сроки ротации военнослужащих, которые три и более месяцев без перерыва участвуют в боевых действиях, отмечают в Генеральном штабе.

Там обращают внимание, что в Украине сейчас нет достаточного количества обученных людей для ротаций. В Генштабе утверждают, что почти все воинские части находятся в районах выполнения определенных задач.

По мнению Залужного, в условиях отсутствия гарантированного призыва невозможно унормировать вопросы продолжительного отпуска военных, участвующих в боевых действиях.

Он предлагает исключить предложение о 90-дневном отпуске для защитников, которые после введения военного положения непрерывно проходили службу в течение двух лет и около года принимали участие в боевых действиях.

Согласно законопроекту, предлагают назначать людей с образованием по инженерному направлению на должности, связанные с соответствующей специальностью. Однако Залужный считает эту норму нецелесообразной из-за нехватки мобилизационного ресурса.

Увольнение со службы

Еще одно замечание касается вопроса перевода лиц, которые три года служат в ТЦК и СП, на другие должности в воинские части, кроме лиц с инвалидностью, женщин и других групп военных.

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Залужный утверждает, что исполнение обязанностей ТЦК требует специфических знаний и опыта, а это предложение может привести к разрушению системы воинского учета в Украине.

Он предлагает исключить из законопроекта нормы, которые создадут основания для увольнения с военной службы людей с инвалидностью ІІ группы.

УНН По материалам:

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