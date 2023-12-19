Мобилизация будет стоить Украине 500 млрд гривен — Зеленский Сегодня 18:37 — Казна и Политика

Мобилизация будет стоить Украине 500 млрд гривен — Зеленский

Генштаб Вооруженных сил Украины попросил дополнительно мобилизовать 450−500 тысяч человек. Это может стоить Украине 500 млрд гривен.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции.

«Главком и Генштаб обратились на уровне Ставки по мобилизации по защите нашего государства и потенциальных контрнаступательных действий. Они предложили мобилизовать дополнительных 450−500 тысяч человек», — заявил глава государства.

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Президент говорит, что должен быть комплексный план по поводу того, что будет с миллионной армией людей и с ребятами, которые уже два года защищают наше государство. И этот план должен содержаться в законе, который разрабатывает Верховная Рада вместе с военными.

«Если у нас есть вопросы ротационные, вопросы отпусков, то это должен быть комплексный план. Я пока не увидел там демобилизацию, а если мы говорим о дополнительных мобилизационных силах, мы должны найти демобилизационные процессы», — заявил Зеленский.

Также он отметил, что в документе должны быть четко определены вопросы командировок, отпусков, перехода службы с одного места на другое и т. д. Все запросы, которые есть сегодня в армии, должны соответствовать современным вызовам.

«Что касается денег. Мобилизация в таком формате будет стоить Украине дополнительных 500 млрд гривен. Поэтому я как президент Украины, как человек, который много времени посвящает поиску финансовой поддержки Украины, я хотел бы понимания от премьера и министра финансов — а откуда деньги?» — подчеркнул Зеленский.

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