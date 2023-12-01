В Раде зарегистрировали новый законопроект о демобилизации военных — Finance.ua

В Раде зарегистрировали новый законопроект о демобилизации военных Сегодня 14:05 — Казна и Политика

В Раде зарегистрировали новый законопроект о демобилизации военных

В Раде зарегистрировали законопроект об увольнении с военной службы во время действия военного положения. Автор документа — депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко

Его основным требованием является увольнение со службы военных, которые отслужили 18 месяцев со дня призыва и не хотят продолжать службу дальше, передают Новости.Live.

Законопроект № 10 294 авторства Гончаренко называется «О воинской обязанности и военной службе» об увольнении с военной службы во время действия военного положения военнослужащих, которые проходят военную службу по призыву во время мобилизации и отслужили установленный законом срок службы.

В пояснительной записке депутат отметил, что учитывая новую реальность российской полномасштабной агрессии, неопределенность срока окончательной победы, вероятно сохранение российской угрозы даже после завершения войны, необходимо ограничить срок мобилизации каждого отдельного человека.

Кроме того, гарантировать отсрочку от последующей мобилизации для тех, кто уже отслужил установленный срок.

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«В настоящее время возникла такая ситуация, когда, несмотря на „всеобщую“ мобилизацию, одни люди служат без известных им сроков увольнения, а другие не служат вовсе. Более того, часто снова служат те, кто и раньше не уклонялся военной службы. И наоборот. То есть одни люди отдают долгу значительную часть своей жизни, а другие — нет», — считает Гончаренко.

По его убеждению, это нарушение не только закона, но и общих принципов справедливости и равенства перед законом. Кроме того, ситуация неопределенности сроков службы приводит к ухудшению морально-психологического состояния военнослужащих, а также потенциально к социальному напряжению между служившими и теми, кто не служил.

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«Неопределенность и слишком длительные сроки отрыва от семей могут приводить к разрушению отношений как между партнерами, так и между родителями и детьми. Кроме того, некоторые военнослужащие испытывают ускоренный износ организма, быстрое ухудшение общего состояния здоровья из-за стресса и других нагрузок», — говорит депутат.

Основные изменения, предлагаемые законопроектом:

Установить срок военной службы не более 18 месяцев во время мобилизации и военного положения, если военнослужащий не хочет продолжать службу.

В случае если военнослужащие отслужили не менее 18 месяцев военной службы по призыву во время мобилизации, но выполняют задачи в интересах обороны Украины во время действия военного положения, должны быть уволены в течение трех месяцев после его завершения.

Примут ли законопроект

Несколько депутатов ВР, с которыми пообщались Новости. LIVE, дают небольшие шансы на принятие законопроекта Гончаренко. Сейчас, по их словам, в Раде ждут крупный законопроект по мобилизации, воинскому учету и прохождению военной службы. Он на стадии разработки и еще не представлен на регистрацию в ВР.

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П нему право на увольнение с военной службы будет применяться:

По собственному желанию для иностранцев и лиц без гражданства;

В связи с освобождением из плена (кроме тех, кто добровольно сдался в плен);

В связи с досрочным расторжением договора для курсантов дамского пола;

В связи с наличием инвалидности I или II группы;

В связи с проведением организационных мероприятий в разведорганах, СБУ, УГО.

Что же касается законопроекта № 10 294 по увольнению с военной службы во время действия военного положения Алексея Гончаренко, то по состоянию на среду 29 ноября документ передан на рассмотрение руководства ВР.

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