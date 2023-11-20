В Раде хотят внести изменения в закон о мобилизации и военной службе — Finance.ua

В Раде хотят внести изменения в закон о мобилизации и военной службе Сегодня 13:00 — Личные финансы

В Раде хотят внести изменения в закон о мобилизации и военной службе

Депутаты готовят к регистрации крупный законопроект по мобилизации, военному учету и прохождению военной службы.

Об этом рассказала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

Предлагают внести следующие изменения с учетом включенных предыдущих инициатив:

1. Новый дополнительный отпуск с сохранением денежного довольствия продолжительностью 90 календарных дней военнослужащим, которые освобождены из плена (кроме тех, кто отказался от дальнейшего прохождения службы и желает уволиться).

2. Новые обязанности для военнообязанных относительно: обязательного прохождения медицинского осмотра и лечения согласно решениям ВЛК; наличия при себе военно-учетных документов, предъявляемых по требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП.

3. Новые основания для увольнения: по собственному желанию для иностранцев и лиц без гражданства; в связи с освобождением из плена (кроме тех, кто добровольно сдался в плен), в связи с досрочным расторжением контракта для курсантов женского пола; в связи с наличием инвалидности I или II группы; в связи с проведением организационных мероприятий в разведорганах, СБУ, УГО.

На сегодняшний день, кроме указанных новых оснований, военнослужащие во время действия военного положения имеют право уволиться с военной службы по следующим основаниям:

по возрасту — при достижении 60 летнего возраста;

по состоянию здоровья — по решению ВЛК о непригодности к военной службе с исключением из военного учета или о непригодности к военной службе с пересмотром через 6−12 месяцев;

в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы;

по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу).

Право на отсрочку от призыва на военную службу педагогическим работникам учреждений профессионального образования.

5. Право на прохождение военной службы лицам с инвалидностью (по их желанию), несмотря на наличие оснований отсрочки от призыва во время мобилизации.

6. Уменьшается круг граждан, имеющих право на отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью I и II группы или нуждающимся в постоянном уходе, до членов семьи первой степени родства, для устранения возможности уклонения от призыва во время мобилизации путем оформления фиктивного ухода за лицами, нуждающимися в нем.

На сегодняшний день право на отсрочку имеют лица, занятые постоянным уходом за родителями жены (мужа), а изменениями предусматривается, что право на отсрочку будут иметь лица, которые ухаживают только за своими родителями.

Военнообязанные, имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью III группы, теряют право на отсрочку.

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Круг лиц, имеющих право на отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью I и II группы или лицом, по заключению МСЭК нуждающимся в постоянном уходе, уменьшен до членов семьи первой степени родства (родители и родители мужа (жены), дети, дети мужа (жены), в том числе усыновленные).

Также меняется порядок предоставления отсрочки от призыва гражданам, получающим предвысшее и высшее образование.

На сегодняшний день в соответствии с законодательством Украины граждане, обучающиеся независимо от имеющегося образования и его уровня, имеют право на отсрочку от призыва по мобилизации.

Так, количество желающих учиться во время действия военного положения увеличилось в 2−3 раза не только в связи с основаниями повышения своего профессионального уровня, но и во избежание призыва на военную службу.

Изменениями предполагается устранить возможность избегания призыва путем получения второго, третьего предвысшего или высшего образования.

Расширяется перечень лиц, которіе берутся на военный учет, в частности:

которые до обретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;

которые были приговорены за совершение уголовного преступления к лишению свободы, ограничению свободы, в том числе с освобождением от отбывания наказания;

которым по окончании учреждений высшего образования присвоены военные (специальные) звания офицерского (среднего начальствующего) состава или получившие воинские звания офицерского состава после прохождения военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса.

На сегодняшний день на военный учет военнообязанных берутся:

уволенные с военной службы в запас; прекратившие альтернативную (невоенную) службу в случае истечения срока ее прохождения или досрочно в соответствии с Законом Украины «Об альтернативной (невоенной) службе»;

военнообязанные, прибывшие из других местностей (административно-территориальных единиц) Украины или из-за границы на новое место жительства;

уволенные со службы полицейские, лица начальствующего и рядового состава Министерства внутренних дел Украины, Государственного бюро расследований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты (кроме лиц, принятых на службу гражданской защиты в порядке, определенном Кодексом гражданской защиты Украины, до прохождения срочной военной службы), Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, сотрудники Службы судебной охраны, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную таможенную политику, лица, имеющие специальные звания Бюро экономической безопасности Украины; которые приобрели гражданство Украины и в соответствии с этим Законом подлежат взятию на учет военнообязанных; снятые с военного учета Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины в соответствии с решением Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины; которые, согласно статье 18 этого Закона, освобождены от призыва на срочную военную службу;

которые достигли 27-летнего возраста во время пребывания на военном учете призывников; которые уволены со службы в военном резерве и не достигли предельного возраста пребывания в запасе.

Другие вопросы, связанные с мобилизацией, военным учетом, прохождением военной службы

отменяется запрет на предоставление сведений о регистрации места жительства или пребывания призывниками, военнообязанными и резервистами при заключении трудового договора;

уточняются обязанности местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций по мобилизации, а именно осуществлять и обеспечивать оповещение и прибытие граждан в ТЦК и СП;

уточняется порядок прибытия военнообязанных и резервистов в ТЦК и СП во время мобилизации, в частности, по совместному распоряжению руководителя местной государственной администрации (военной, военно-гражданской) и руководителя ТЦК и СП или распоряжения руководителя ТЦК и СП;

предоставляются полномочия Кабинету Министров Украины утверждать Порядок организации проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, в особый период на замену внутренним директивным документам Вооруженных сил Украины;

уточняется порядок присвоения воинского звания «рекрут»;

вводится отдельный военный учет военнообязанных и резервистов разведывательного органа Министерства обороны Украины и предоставляется право этому органу призывать на военную службу по мобилизации военнообязанных и резервистов, которые проходили военную службу в разведывательном органе.

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