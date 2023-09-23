Мобилизация-2023: какие нововведения (инфографика) — Finance.ua

Мобилизация-2023: какие нововведения (инфографика)
Президент Владимир Зеленский в конце августа упомянул об усилении мобилизации — по его словам, с такой просьбой обратились военные.
Однако пока радикальных изменений не планируется: тогда же Зеленский заявил, что сначала нужно навести порядок с военкоматами и военно-врачебными комиссиями. Но секретарь СНБО Алексей Данилов в будущем не исключил дополнительного призыва.
На прошлой неделе Владимир Зеленский подписал указ о проверке всех решений военно-врачебных комиссий по установлению инвалидности, признанию непригодности к военной службе за время полномасштабной войны. Задача должна быть выполнена через три месяца.
«Всеми случаями, когда решения явно безосновательны и незаконны, должны заняться правоохранители», — отметил президент. Министерство здравоохранения и правоохранители уже разрабатывают механизм проверок.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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