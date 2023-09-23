Мобилизация-2023: какие нововведения (инфографика) — Finance.ua

Мобилизация-2023: какие нововведения (инфографика) Сегодня 18:00 — Казна и Политика

Президент Владимир Зеленский в конце августа упомянул об усилении мобилизации — по его словам, с такой просьбой обратились военные.

Однако пока радикальных изменений не планируется: тогда же Зеленский заявил, что сначала нужно навести порядок с военкоматами и военно-врачебными комиссиями. Но секретарь СНБО Алексей Данилов в будущем не исключил дополнительного призыва.

На прошлой неделе Владимир Зеленский подписал указ о проверке всех решений военно-врачебных комиссий по установлению инвалидности, признанию непригодности к военной службе за время полномасштабной войны. Задача должна быть выполнена через три месяца.

«Всеми случаями, когда решения явно безосновательны и незаконны, должны заняться правоохранители», — отметил президент. Министерство здравоохранения и правоохранители уже разрабатывают механизм проверок.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Слово і Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.