Мобилизация-2023: какие нововведения (инфографика) — Finance.ua
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Мобилизация-2023: какие нововведения (инфографика)

Казна и Политика
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Президент Владимир Зеленский в конце августа упомянул об усилении мобилизации — по его словам, с такой просьбой обратились военные.
Однако пока радикальных изменений не планируется: тогда же Зеленский заявил, что сначала нужно навести порядок с военкоматами и военно-врачебными комиссиями. Но секретарь СНБО Алексей Данилов в будущем не исключил дополнительного призыва.
Мобилизация-2023: какие нововведения (инфографика)
На прошлой неделе Владимир Зеленский подписал указ о проверке всех решений военно-врачебных комиссий по установлению инвалидности, признанию непригодности к военной службе за время полномасштабной войны. Задача должна быть выполнена через три месяца.
«Всеми случаями, когда решения явно безосновательны и незаконны, должны заняться правоохранители», — отметил президент. Министерство здравоохранения и правоохранители уже разрабатывают механизм проверок.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Слово і Діло
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