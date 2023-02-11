Получение повестки от работодателя: мобилизация в Украине — Finance.ua

Получение повестки от работодателя: мобилизация в Украине Сегодня 21:16 — Личные финансы

вправе вручить повестку работнику. Правда, порядок такого контроля не определен. Об этом сообщает организация по бесплатной правовой помощи Руководители предприятий в Украиневручить повестку работнику. Правда, порядок такого контроля не определен. Об этом сообщает организация по бесплатной правовой помощи «Юридическая сотня» , пишет Кадровик.

Работодатели получают распоряжение от военкомата

Если работодатель получает распоряжение от территориального центра комплектования и социальной поддержки (бывший военкомат) по поводу оповещения военнообязанного о вызове, он обязан выдать приказ о таком уведомлении и под подпись довести его до сведения определенных лиц. А также вручить повестку о явке по вызову в военкомат.

Штраф за нарушение достигает 8,5 тысячи гривен.

За нарушение обязательств работодатели несут административную ответственность, определенную статьей 2101 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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В случае нарушения во время особого периода, в частности военного положения, предусмотрен штраф от 300 до 500 тысяч рублей (5 100–8 500 гривен). Решение о наложении штрафа принимает руководитель военкомата.

Как еще работодатели должны общаться с военкоматом

Прежде всего, руководители должны информировать военнообязанных. Так, на видном месте в помещениях предприятий вывешивают распечатанные правила военного учета.

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