Получение повестки от работодателя: мобилизация в Украине — Finance.ua
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Получение повестки от работодателя: мобилизация в Украине

Личные финансы
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Руководители предприятий в Украине вправе вручить повестку работнику. Правда, порядок такого контроля не определен. Об этом сообщает организация по бесплатной правовой помощи «Юридическая сотня», пишет Кадровик.
Работодатели получают распоряжение от военкомата
Если работодатель получает распоряжение от территориального центра комплектования и социальной поддержки (бывший военкомат) по поводу оповещения военнообязанного о вызове, он обязан выдать приказ о таком уведомлении и под подпись довести его до сведения определенных лиц. А также вручить повестку о явке по вызову в военкомат.
Штраф за нарушение достигает 8,5 тысячи гривен.
За нарушение обязательств работодатели несут административную ответственность, определенную статьей 2101 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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В случае нарушения во время особого периода, в частности военного положения, предусмотрен штраф от 300 до 500 тысяч рублей (5 100–8 500 гривен). Решение о наложении штрафа принимает руководитель военкомата.
Как еще работодатели должны общаться с военкоматом
Прежде всего, руководители должны информировать военнообязанных. Так, на видном месте в помещениях предприятий вывешивают распечатанные правила военного учета.

Мобилизация: сколько она будет продолжаться, и кого и как призывают

По материалам:
Finance.ua
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