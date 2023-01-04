Мобилизация: кто может уволиться и как оформить — Finance.ua

Мобилизация: кто может уволиться и как оформить Сегодня 11:45 — Личные финансы

Полномасштабное вторжение россии на территорию Украины привело к мобилизации многих военнообязанных граждан. Однако есть категория мужчин, которые могут уволиться с военной службы даже во время действия военного положения.

О том, кто имеет право на увольнение со службы, рассказала заведующая сектором Владимирского бюро правовой помощи Ирина Лах.

Кто имеет право уволиться с военной службы

Основания для увольнения с военной службы определены статьей 26 Закона Украины «О военной службе и воинской обязанности». Закон действует, в частности, во время действия военного положения в Украине. В нем определены следующие основания для увольнения:

по возрасту — в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе;

по состоянию здоровья — на основании заключения военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета;

в связи с вынесением судом обвинительного приговора, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания.

Также основанием для отказа от военной службы являются следующие семейные обстоятельства:

воспитание ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

воспитание ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, имеющего тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек, который получил тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленной центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в сфере охраны здоровья, но которому не установлена инвалидность;

необходимость в постоянном уходе за больной супругой (супругом), ребенком, родителями, родителями супруги (супруга). Болезнь должна подтверждаться соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

наличие супруги (супруга) с инвалидностью;

подтвержденная инвалидность I или II группы у одного из своих родителей или родителей супруги (супруга);

необходимость в постоянном уходе за лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;

необходимость в постоянном уходе за лицом с инвалидностью I группы;

необходимость в осуществлении постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, нуждающимся в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

беременность (касается военнообязанных женщин);

военнослужащие-женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;

военнослужащие-женщины, которые находятся в отпуске по уходу за больным ребенком (до достижения шести лет);

один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка в возрасте до 18 лет;

военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет;

пребывание на содержании военнослужащего трех и более детей младше 18 лет.

Как оформить документы на увольнение со службы

Статьей 233 главы XII «Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины» предусмотрено, что военнослужащие, желающие уволиться с военной службы, представляют по команде рапорты и документы, подтверждающие основания увольнения. В рапортах указываются:

основания увольнения с военной службы;

мнение военнослужащего о его желании проходить службу в военном резерве Вооруженных сил Украины по соответствующей военно-учетной специальности;

районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки, в который должно быть направлено личное дело военнослужащего.

Перечень документов, подаваемых вместе с рапортом, предусмотрен приложением 19 Инструкции об организации выполнения «Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины».

Для увольнения по состоянию здоровья подаются:

копия листа беседы;

копия рапорта военнослужащего;

заключение (постановление) военно-врачебной комиссии;

копия расчета выслуги лет военной службы (при обретении права на пенсионное обеспечение по выслуге лет).

Для увольнения по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам подаются:

копия листа беседы;

копия рапорта военнослужащего;

документы, подтверждающие наличие семейных обстоятельств или других уважительных причин;

копия расчета выслуги лет военной службы (при обретении права на пенсионное обеспечение по выслуге лет).

Рапорт и документы могут быть рассмотрены в течение 30 дней.

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