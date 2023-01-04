Мобилизация: кто может уволиться и как оформить — Finance.ua

Мобилизация: кто может уволиться и как оформить
Полномасштабное вторжение россии на территорию Украины привело к мобилизации многих военнообязанных граждан. Однако есть категория мужчин, которые могут уволиться с военной службы даже во время действия военного положения.
О том, кто имеет право на увольнение со службы, рассказала заведующая сектором Владимирского бюро правовой помощи Ирина Лах.
Кто имеет право уволиться с военной службы
Основания для увольнения с военной службы определены статьей 26 Закона Украины «О военной службе и воинской обязанности». Закон действует, в частности, во время действия военного положения в Украине. В нем определены следующие основания для увольнения:
- по возрасту — в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе;
- по состоянию здоровья — на основании заключения военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета;
- в связи с вынесением судом обвинительного приговора, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания.
Также основанием для отказа от военной службы являются следующие семейные обстоятельства:
- воспитание ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- воспитание ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, имеющего тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек, который получил тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленной центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в сфере охраны здоровья, но которому не установлена инвалидность;
- необходимость в постоянном уходе за больной супругой (супругом), ребенком, родителями, родителями супруги (супруга). Болезнь должна подтверждаться соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;
- наличие супруги (супруга) с инвалидностью;
- подтвержденная инвалидность I или II группы у одного из своих родителей или родителей супруги (супруга);
- необходимость в постоянном уходе за лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;
- необходимость в постоянном уходе за лицом с инвалидностью I группы;
- необходимость в осуществлении постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, нуждающимся в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;
- беременность (касается военнообязанных женщин);
- военнослужащие-женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;
- военнослужащие-женщины, которые находятся в отпуске по уходу за больным ребенком (до достижения шести лет);
- один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка в возрасте до 18 лет;
- военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет;
- пребывание на содержании военнослужащего трех и более детей младше 18 лет.
Как оформить документы на увольнение со службы
Статьей 233 главы XII «Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины» предусмотрено, что военнослужащие, желающие уволиться с военной службы, представляют по команде рапорты и документы, подтверждающие основания увольнения. В рапортах указываются:
- основания увольнения с военной службы;
- мнение военнослужащего о его желании проходить службу в военном резерве Вооруженных сил Украины по соответствующей военно-учетной специальности;
- районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки, в который должно быть направлено личное дело военнослужащего.
Перечень документов, подаваемых вместе с рапортом, предусмотрен приложением 19 Инструкции об организации выполнения «Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины».
Для увольнения по состоянию здоровья подаются:
- копия листа беседы;
- копия рапорта военнослужащего;
- заключение (постановление) военно-врачебной комиссии;
- копия расчета выслуги лет военной службы (при обретении права на пенсионное обеспечение по выслуге лет).
Для увольнения по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам подаются:
- копия листа беседы;
- копия рапорта военнослужащего;
- документы, подтверждающие наличие семейных обстоятельств или других уважительных причин;
- копия расчета выслуги лет военной службы (при обретении права на пенсионное обеспечение по выслуге лет).
Рапорт и документы могут быть рассмотрены в течение 30 дней.
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