В Раде сказали, когда решат проблемы демобилизации — Finance.ua

В Раде сказали, когда решат проблемы демобилизации Сегодня 12:24 — Казна и Политика

До конца года Министерство обороны Украины и Генеральный штаб ВСУ планируют разработать документ, который урегулирует вопросы демобилизации военнослужащих.

Сейчас в Украине на разных уровнях идут дискуссии об изменении процедуры увольнения с военной службы. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава фракции «Слуга Народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, передает Gazeta.ua

Он также назвал проблемы, требующие урегулирования в первую очередь. Речь идет о том, что делать с людьми, которые с начала полномасштабной войны воюют без ротации. Следует также ответить на вопрос, почему не могут демобилизоваться инвалиды I и II групп.

Кроме того, сейчас не могут демобилизироваться бойцы, побывавшие в плену. Есть также военные с онкологическими заболеваниями, которые очень ограниченно могут выполнять задачи. Следует также урегулировать вопросы призывного возраста.

«Когда по нему будет консенсус — документ будет вынесен в зал», — подчеркнул Арахамия.

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