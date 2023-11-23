В Раде сказали, когда решат проблемы демобилизации — Finance.ua
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В Раде сказали, когда решат проблемы демобилизации

Казна и Политика
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До конца года Министерство обороны Украины и Генеральный штаб ВСУ планируют разработать документ, который урегулирует вопросы демобилизации военнослужащих.
Сейчас в Украине на разных уровнях идут дискуссии об изменении процедуры увольнения с военной службы. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава фракции «Слуга Народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, передает Gazeta.ua.
Он также назвал проблемы, требующие урегулирования в первую очередь. Речь идет о том, что делать с людьми, которые с начала полномасштабной войны воюют без ротации. Следует также ответить на вопрос, почему не могут демобилизоваться инвалиды I и II групп.
Кроме того, сейчас не могут демобилизироваться бойцы, побывавшие в плену. Есть также военные с онкологическими заболеваниями, которые очень ограниченно могут выполнять задачи. Следует также урегулировать вопросы призывного возраста.
«Когда по нему будет консенсус — документ будет вынесен в зал», — подчеркнул Арахамия.
По материалам:
Корреспондент.net
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