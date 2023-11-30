Одесский городской совет выплатит 20 тыс. грн каждому мобилизованному жителю города — Finance.ua

Одесский городской совет выплатит 20 тыс. грн каждому мобилизованному жителю города
Одесский городской совет принял решение о выделении 20 тыс. грн каждому мобилизованному жителю города.
Об этом рассказал в своем выступлении народный депутат и инициатор решения Алексей Гончаренко.
«Не только оружие, не только вещи общие, но и поддержка каждого конкретного Героя, который из Одессы. Это должно быть задачей одесской громады», — заявил депутат.
Гончаренко также поблагодарил за то, что программу, которую он инициировал, по выделению единовременной материальной помощи каждому мобилизованному из Одессы, поддержали и депутаты, и городской голова. Присоединиться к такой практике денежных выплат призывают другие города Украины.
Напомним, украинские военные за свою служебную обязанность имеют право на дополнительные выплаты и компенсации в тех или иных ситуациях. Государство выплатит деньги бойцам, не использовавшим ежегодный или дополнительный отпуск.
Кабинет министров Украины утвердил правила воинского учета, согласно которым до конца года все работодатели должны подать в ТЦК списки военнообязанных.
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