Как 3 категориям военных получить дополнительное вознаграждение — Finance.ua
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Как 3 категориям военных получить дополнительное вознаграждение

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Военные, кроме доплат в размере 100 тысяч или 30 тысяч гривен, могут рассчитывать на еще одну — 50 тысяч. Она будет производиться для трех категорий лиц.
Доплаты военнослужащим назначаются согласно с правительственным постановлением «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 г. № 168». Как говорится на сайте, есть одно главное условие для начисления — выполнение боевых задач.

Согласно постановлению, доплату в размере 50 тысяч гривен получат:

  • лица рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;
  • лица начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро;
  • полицейские.
«Лицам, выполняющим боевые (специальные) задачи в составе органа военного управления, штаба группировки войск (сил) или штаба тактической группы в пункт управления оперативно-стратегической группировки войск включительно (в том числе вне районов ведения боевых (военных) действий), который осуществляет оперативное (боевое) управление воинскими частями и подразделениями, ведущими военные (боевые) действия на линии боевого столкновения на расстоянии выполнения боевых (специальных) задач воинской частью (подразделением, в частности сводным) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки), размер дополнительного вознаграждения может быть увеличен в соответствии с условиями и размерами, определенными Министерством внутренних дел, но не более чем до 50 000 гривен в расчете на месяц пропорционально времени выполнения таких задач», — разъясняется в законе.
По материалам:
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