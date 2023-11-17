Когда можно уволить мобилизованного работника — Finance.ua

Когда можно уволить мобилизованного работника Сегодня 16:45 — Личные финансы

В Украине с момента объявления военного положения 24 февраля 2022 года продолжаются мобилизационные мероприятия, во время которых военнообязанные призываются в ряды Сил обороны Украины.

На каких основаниях можно уволить мобилизованного работника — разъясняет Кадровик.

В части третьей статьи 119 Кодекса законов о труде Украины предусмотрено, что за работниками, призванными на военную службу по призыву во время мобилизации, во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня фактического увольнения сохраняются место работы и должность.

Трудовые отношения с работником, призванным на военную службу, могут быть прекращены только по желанию работника или по соглашению сторон. В таком случае работник должен написать соответствующее заявление.

Ранее сообщалось, что в Украине планируется запустить «смарт-мобилизацию», которая позволит гражданам самостоятельно выбирать специализацию, по которой они желают мобилизоваться. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Глава Минцифры подчеркнул, что если гражданин оставит заявку и пройдет рекрутеров и тесты, обучение, точно попадет в роту ударных дронов и на ту должность, на которую сам себя мобилизовал.

программу рекрутинга в ВСУ. Согласно ей, каждый желающий украинец может выбрать то структурное подразделение и вакансию, где хочет служить. Таким образом, процесс пополнения военных кадров становится похожим на обычное трудоустройство. Министерство обороны развернуло Согласно ей, каждый желающий украинец может выбрать то структурное подразделение и вакансию, где хочет служить. Таким образом, процесс пополнения военных кадров становится похожим на обычное трудоустройство.

К примеру, предлагают вакансию сапера: работа заключается в поиске и обезвреживании мин и снарядов, организации проходов в минно-взрывных зонах противника и ликвидации взрывоопасных предметов. Работодатели гарантируют обучение, поддержку и денежное довольствие от 20 000 до 100 000 гривен. Или штурмовика. Тактическая группа ищет штурмовика для выполнения штурмовых и разведывательных боевых задач. Денежное довольствие от 50 000 до 120 000 гривен.

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Справка Finance.ua:

Могут ли ФЛП получить бронь от мобилизации?

Физическое лицо-предприниматель не может получить бронь от мобилизации, как и не может забронировать своих работников. ФЛП не определены в перечне тех, кто может бронировать военнообязанных.

В Минэкономики до сих пор ищут возможности для бронирования IT-специалистов, работающих в компаниях как ФЛП и по гиг-контрактам. Ведомство готовит соответствующие изменения в законодательство.

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