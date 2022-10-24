Мобилизация: кому ждать повестки и что грозит за уклонение — Finance.ua
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Мобилизация: кому ждать повестки и что грозит за уклонение

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В Украине есть необходимость в доукомплектовании военных подразделений, поэтому мобилизационные мероприятия будут продолжаться, а повестки следует ожидать всем военнообязанным.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки, полковника Юрия Максимива в интервью ТСН.ua.
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«Существует необходимость в доукомплектовании, дополнении. Мы должны увеличивать свой потенциал, наращивать составляющую. Все мы видим, что наше войско на определенных направлениях уверенно ведет наступательные действия. Конечно, мы должны иметь значительное количество личного состава сил обороны. Я считаю, что мобилизация будет продолжаться. Это необходимость», — сказал он.
Максимив надеется, что в 2023 году Украину ждет победа и уничтожение всех врагов. Так, он считает, что и в следующем году будут проводить мобилизационные мероприятия. Поскольку пока Украина воюет, должен быть гарантирован личный состав не только для обороны, но и для наступления, чтобы освободить наши земли.
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«Повестку следует ждать всем военнообязанным лицам мужского пола в возрасте до 60 лет. То есть тем, кто является военнообязанным», — сказал он.
Максимов также отметил, что не существует запретов на место вручения повесток. Так, по закону не говорится о том, что оповещение возможно, например, исключительно по домашнему адресу или на работе, или в месте отдыха. Законодательство говорит об уведомлениях путем вручения повестки.
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Он добавил, что за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность — до 5 лет лишения свободы.
Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что третья волна мобилизации идет по плану. Пока нет необходимости в дополнительном наборе.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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