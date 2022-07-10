Мобилизация женщин. Будут ли забирать в армию после 1 октября — Finance.ua

Мобилизация женщин. Будут ли забирать в армию после 1 октября Сегодня 13:33 — Личные финансы

В Украине женщин могут мобилизовывать во время военного положения. Однако не стоит считать, что постановка на учет автоматически предусматривает немедленное присоединение к рядам ВСУ.

Об этом в интервью 24 каналу рассказал управляющий партнер юридической компании Winner Игорь Ясько. Он объяснил, какие особенности призыва женщин предусмотрены законодательством.

В Законе Украины «О воинской обязанности и военной службе» предусмотрена принудительная мобилизация женщин. Однако это распространяется только на гражданок, состоящих на воинском учете. Их могут призвать на военную службу или привлечь для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время.

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В мирное время женщины могут быть приняты на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту). Следует подчеркнуть, что положение о добровольности действует только в мирное время и касается тех, кто состоит на учете, а не всех женщин.

Также о деталях этого закона рассказала юрист Катерина Анищенко. Она отметила, что постановка на воинский учет не тождественна призыву на службу. Это означает, что женщина становится военнообязанной и находится в запасе.

Ранее Маляр сообщила, что на сегодня у Вооруженных сил Украины нет необходимости в мобилизации женщин, ограничений на выезд женщин нет и возможность такого ограничения не обсуждается. Она подчеркнула, что эта информация по состоянию на сейчас, а с точки зрения динамики и развития войны не может быть прогнозов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Українські Новини По материалам:

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