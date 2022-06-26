Как после вручения повестки официально получить освобождение от мобилизации — Finance.ua

Как после вручения повестки официально получить освобождение от мобилизации Сегодня 19:33 — Личные финансы

В стране продолжается всеобщая мобилизация. Повестки начали вручать даже тем военнообязанным, которые в мирное время были освобождены от призыва.

Однако получение повестки еще не означает призыв на службу. Получить освобождение можно после прохождения медицинского осмотра.

Перед отправкой на службу всем мужчинам, которым вручат повестки, нужно пройти медицинский осмотр, и только потом будет вынесено решение об их пригодности к службе.

По словам адвоката Дмитрия Цыплицкого, полностью освобождаются от мобилизации только те военнообязанные, которых полностью сняли с воинского учета. Тем военнообязанным, которые были признаны ограниченно годными к службе, медицинская комиссия составит заключение с перечнем видов службы и работ, которые им противопоказаны.

Решение о непригодности к службе того или иного призывника принимает военно-врачебная комиссия. Перед отправкой в воинскую часть призывник проходит осмотр у следующих специалистов: хирург; терапевт; дерматолог; стоматолог; невропатолог; психиатр; офтальмолог; оториноларинголог.

Любой из этих специалистов на основании заключения о состоянии здоровья может признать призывника непригодным. В случае необходимости военнобязанного могут осматривать и другие специалисты при условии наличия определенных медицинских показаний.

На пенсии По материалам:

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