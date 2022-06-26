Как после вручения повестки официально получить освобождение от мобилизации — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как после вручения повестки официально получить освобождение от мобилизации

Личные финансы
252
В стране продолжается всеобщая мобилизация. Повестки начали вручать даже тем военнообязанным, которые в мирное время были освобождены от призыва.
Однако получение повестки еще не означает призыв на службу. Получить освобождение можно после прохождения медицинского осмотра.
Перед отправкой на службу всем мужчинам, которым вручат повестки, нужно пройти медицинский осмотр, и только потом будет вынесено решение об их пригодности к службе.
По словам адвоката Дмитрия Цыплицкого, полностью освобождаются от мобилизации только те военнообязанные, которых полностью сняли с воинского учета. Тем военнообязанным, которые были признаны ограниченно годными к службе, медицинская комиссия составит заключение с перечнем видов службы и работ, которые им противопоказаны.
Решение о непригодности к службе того или иного призывника принимает военно-врачебная комиссия. Перед отправкой в воинскую часть призывник проходит осмотр у следующих специалистов: хирург; терапевт; дерматолог; стоматолог; невропатолог; психиатр; офтальмолог; оториноларинголог.
Любой из этих специалистов на основании заключения о состоянии здоровья может признать призывника непригодным. В случае необходимости военнобязанного могут осматривать и другие специалисты при условии наличия определенных медицинских показаний.

Мобилизация: сколько она продлится, и кого и как призывают

По материалам:
На пенсии
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.