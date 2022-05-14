В "Слуге народа" рассказали, будет ли мобилизация 1 млн человек — Finance.ua

В "Слуге народа" рассказали, будет ли мобилизация 1 млн человек
Сегодня 15:13 — Казна и Политика
Депутат Верховной Рады Галина Третьякова («Слуга народа») отрицает намерение ВСУ мобилизовать 1 млн человек.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
«Украинские власти планируют обеспечить 1 млн человек, которые будут бороться против оккупантов...Речь идет не о мобилизации, а о стратегическом запасе», — написала Третьякова.
По ее словам, Минобороны ориентируется на необходимость обеспечить 1 млн человек, которые будут сражаться с врагом.
Как сообщалось, Министерство обороны ориентируется на необходимость обеспечить 1 млн человек, которые будут бороться с российскими оккупантами.
8 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту освободить от мобилизации преподавателей вузов, независимо от наличия у них научной степени.
Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Роман Горбач заявил, что мобилизация в Украине продолжается по плану, вероятно ее продлят после 24 мая.
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