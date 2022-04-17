Кто имеет право на отсрочку от мобилизации — Finance.ua

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации

Сегодня 08:00 — Казна и Политика

Мобилизации подлежат граждане Украины от 18 до 60 лет. Это преимущественно касается мужчин, однако могут быть также мобилизованы и женщины, состоящие на воинском учете по нужным для армии военно-учетным специальностям.

В общем правиле есть исключения. Перечень тех, кто не подлежит призыву в ВСУ при мобилизации, определяет статья 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации»

Этот перечень достаточно велик, поэтому назовем только основные категории:

признаны непригодными к службе по решению медкомиссии;

мужчины и женщины, находившиеся на период военных действий забронированы за органами государственной власти;

родители троих и более детей;

родители-одиночки и матери-одиночки;

родители ребенка с инвалидностью;

опекуны ребенка-сироты;

народные депутаты;

опекуны недееспособных лиц.

Также напомним, на данный момент запланированы четыре очереди мобилизации:

первая очередь — бывшие военнослужащие до 40 лет, имеющие боевой опыт и отслужившие по контракту или в одной из волн мобилизации;

вторая — военнослужащие, проходившие срочную службу до 2014 года или служившие по контракту;

третья очередь мобилизации или мобилизационный резерв — военнообязанные граждане, окончившие военные кафедры вузов как офицеры запаса;

четвертая очередь или общественный резерв — граждане, у которых нет возрастных и физических ограничений по призыву на военную службу.

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