Кто имеет право на отсрочку от мобилизации — Finance.ua

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации Сегодня 08:00 — Казна и Политика Мобилизации подлежат граждане Украины от 18 до 60 лет. Это преимущественно касается мужчин, однако могут быть также мобилизованы и женщины, состоящие на воинском учете по нужным для армии военно-учетным специальностям.
В общем правиле есть исключения. Перечень тех, кто не подлежит призыву в ВСУ при мобилизации, определяет статья 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».
Этот перечень достаточно велик, поэтому назовем только основные категории:
признаны непригодными к службе по решению медкомиссии;
мужчины и женщины, находившиеся на период военных действий забронированы за органами государственной власти;
родители троих и более детей;
родители-одиночки и матери-одиночки;
родители ребенка с инвалидностью;
опекуны ребенка-сироты;
народные депутаты;
опекуны недееспособных лиц.
Также напомним, на данный момент запланированы четыре очереди мобилизации:
первая очередь — бывшие военнослужащие до 40 лет, имеющие боевой опыт и отслужившие по контракту или в одной из волн мобилизации;
вторая — военнослужащие, проходившие срочную службу до 2014 года или служившие по контракту;
третья очередь мобилизации или мобилизационный резерв — военнообязанные граждане, окончившие военные кафедры вузов как офицеры запаса;
четвертая очередь или общественный резерв — граждане, у которых нет возрастных и физических ограничений по призыву на военную службу.
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