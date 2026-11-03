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Во Франции хотят ввести налог на интернет-трафик для техногигантов

Мир
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Во Франции крупные технологические компании могут обязать платить 5,5 евроцента за каждый гигабайт данных, который они передают пользователям страны. Соответствующую поправку в бюджет на 2027 год Национальное собрание Франции поддержало в первом чтении.

Как будет работать новый сбор

Платить должны компании, передающие данные пользователям во Франции. Объемы будут рассчитывать интернет-провайдеры Orange, SFR, Bouygues Telecom и Free: они ежеквартально будут передавать налоговой обезличенные данные о том, сколько трафика направил каждый поставщик. Содержимое не анализируется, только количество гигабайт. Сумма сбора ограничена 15% французского или 2% мирового оборота компании.
Авторы поправки рассчитывают на €10 млрд поступлений ежегодно. По оценке регулятора Arcep, абонентам французских провайдеров ежегодно поступает около 200 млрд ГБ, и половину этого потока генерируют пять компаний: Google, Meta, Amazon, Netflix и Akamai.

Почему инициатива вызвала критику

Министр бюджета Давид Амиэль возразил, что для такого учета понадобятся специальные датчики в сетях операторов или измерения на устройствах пользователей. По его словам, половина налога ляжет не на техногигантов, а на меньших поставщиков контента, в том числе на французских.
Генеральный докладчик финансового комитета Филипп Жювен предупредил, что платформы переведут расходы на рекламодателей.
Наиболее громко отреагировала некоммерческая организация VideoLAN, разработчик плеера VLC. В социальной сети X она заявила, что депутаты «проголосовали за налог, которого не понимают», и он будет стоить ей более €1 млн в год. Для геймеров арифметика также ощутима: загрузка игры размером 200 ГБ обойдется поставщику приблизительно в €11.
Окончательно норма еще не принята. Бюджет должен пройти первое чтение полностью, затем Сенат, где большинство у правоцентристов, которые вряд ли его поддержат. Правительство также может провести бюджет без голосования по статье 49.3 и убрать поправку, пишет Trending Topics.
По материалам:
The page
ФранцияНалоги
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