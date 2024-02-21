В Украине упростили бронирование работников на оборонных предприятиях — Finance.ua

В Украине упростили бронирование работников на оборонных предприятиях
В Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины обновили критерии для бронирования людей, привлеченных к производству оружия.
Об этом сообщает пресс-служба Минстратегпрома.
Речь идет о двух вариантах бронирования: от 50% военнообязанных работников и до 50% включительно.
«Решение о соответствии предприятия этим критериям принимается рабочей группой, созданной Минстратегпромом и представителями других заинтересованных органов государственной власти», — говорится в сообщении.
Вариант 1. От 50% работников независимо от военно-учетной специальности.
Здесь речь идет о предприятиях, учреждениях и организациях, которые производят товары для военных, разрабатывают, модернизируют и ремонтируют военную и специальную технику и запчасти к ней, производят боеприпасы и другие продукты оборонного назначения. Должны соответствовать обоим критериям.
Критерии:
1. Предприятие должно быть на стадии выполнения контракта с госзаказчиком в сфере обороны или быть соисполнителем такого контракта.
2. Более 50% общего объема производства — это товары, работы и услуги оборонного назначения (за последний отчетный период).
Вариант 2. До 50% военнообязанных работников (включительно).
Для предприятий, работающих в сфере промышленности, самолетостроительной отрасли и в сфере космической деятельности. Должны соответствовать трем из пяти указанных критериев.
Критерии:
1. Предприятие должно быть на стадии выполнения контракта с госзаказчиком в сфере обороны или быть соисполнителем такого контракта.
2. Более 50% общего объема производства — это товары, работы и услуги оборонного назначения (за последний отчетный период).
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3. Предприятие должно быть включено в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов (договоров), согласно Закону Украины от 17.07.2020 № 808-IX «Об оборонных закупках».
4. Предприятие должно участвовать в реализации задач и мер, предусмотренных государственными целевыми программами в самолетостроительной отрасли и сфере космической деятельности.
5. Предприятие должно производить товары, выполнять работы и предоставлять услуги для предприятий ОПК (которые, в свою очередь, используют их для изготовления товаров оборонного назначения).
Алгоритм действий
Для предприятий с целью бронирования работников (одинаковый для обоих вариантов):
1. Направить письмо-обращение в Минстратегпром вместе с приложениями — документами, изложенными ниже, в подтверждение соответствия этим критериям;
2. По результатам рассмотрения Минстратегпромом принимается соответствующее решение согласно требованиям Приказа Минстратегпрома от 23.02.2023 № 27.
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Для предприятий ОПК: если предприятие отвечает критериям и Минстратегпром принимает соответствующее решение, его признают критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. И это основание для дальнейшего бронирования.
Для предприятий в сфере промышленности, самолетостроительной отрасли и в сфере космической деятельности: решение о соответствии критериям является одним из шагов на пути к бронированию.
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