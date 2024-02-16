Нардеп объяснил, почему следует оставить опцию бронирования работников от мобилизации — Finance.ua
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Нардеп объяснил, почему следует оставить опцию бронирования работников от мобилизации

Казна и Политика
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Нардеп объяснил, почему следует оставить опцию бронирования работников от мобилизации
Нардеп объяснил, почему следует оставить опцию бронирования работников от мобилизации
Глава экономического комитета ВР Дмитрий Наталуха считает, что предприятия должны иметь возможность бронировать работников для того, чтобы бизнес работал и платил налоги.
Об этом политик рассказал в интервью Укринформу.
По его словам, это важно для того, чтобы предприятия не останавливались из-за нехватки работников.
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«Останавливается бизнес — останавливается, к сожалению, выплата. Останавливается выплата — военные остаются без зарплаты. Поэтому нужно найти какую-то точку равновесия, которая продолжит мобилизационные процессы», — пояснил нардеп.
Он отметил, что платеж может составить 20 тыс. грн в месяц за одного человека.
«По нашим просчетам, если остается средняя цифра в 20 тысяч за стратегического сотрудника, это может принести от 203 млрд гривен в бюджет до 520 млрд. Это плюс-минус 700 тыс. — 1,5 млн человек», — сказал Наталуха.
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Политик напомнил, что военные получают зарплаты с налогов украинцев, а не с международной помощи.
«Здесь есть несколько проблем, которые мы пытаемся решить. Первая проблема — это как раз вопрос зависимости от внешнего финансирования. Модель увеличения военного взноса, военного сбора добровольно за конкретного работника позволяет фактически не считаться с внешним фактором. Кто будет президентом США, какое настроение будет у Орбана — мы благодаря собственному украинскому бизнесу начнем аккумулировать дополнительные финансовые ресурсы для того, чтобы обеспечивать войско, поэтому это ответ на то, имеет ли место бронь на военный сбор. Это первая история. Вторая — ты не платишь непонятно куда. Потому что военный сбор, эти деньги идут исключительно на военный сбор, имеют целевое назначение. Третья история — все равно Вооруженные Силы обеспечиваются исключительно с украинских налогов. У нас из всех наших партнерских денег ни копейки на войско не идет», — пояснил Наталуха важность данной опции.
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Он подчеркнул, что отсутствие привязки к зарплате является справедливым подходом.
Отвечая на вопрос о том, почему в Раде до сих пор не зарегистрирован соответствующий законопроект, Наталуха сказал, что это может быть и решение правительства.
«Почему нет законопроекта? Потому что мы не уверены, что это должно идти через законопроект. Возможно, на уровне Кабмина это можно сделать, на уровне решения правительства», — сказал он.

Бронирование от мобилизации: все, что нужно знать 🔍

По материалам:
Espreso.tv
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