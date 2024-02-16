Нардеп объяснил, почему следует оставить опцию бронирования работников от мобилизации — Finance.ua

Нардеп объяснил, почему следует оставить опцию бронирования работников от мобилизации Сегодня 16:30 — Казна и Политика

Нардеп объяснил, почему следует оставить опцию бронирования работников от мобилизации

Глава экономического комитета ВР Дмитрий Наталуха считает, что предприятия должны иметь возможность бронировать работников для того, чтобы бизнес работал и платил налоги.

Об этом политик рассказал в интервью Укринформу

По его словам, это важно для того, чтобы предприятия не останавливались из-за нехватки работников.

«Останавливается бизнес — останавливается, к сожалению, выплата. Останавливается выплата — военные остаются без зарплаты. Поэтому нужно найти какую-то точку равновесия, которая продолжит мобилизационные процессы», — пояснил нардеп.

Он отметил, что платеж может составить 20 тыс. грн в месяц за одного человека.

«По нашим просчетам, если остается средняя цифра в 20 тысяч за стратегического сотрудника, это может принести от 203 млрд гривен в бюджет до 520 млрд. Это плюс-минус 700 тыс. — 1,5 млн человек», — сказал Наталуха.

Политик напомнил, что военные получают зарплаты с налогов украинцев, а не с международной помощи.

«Здесь есть несколько проблем, которые мы пытаемся решить. Первая проблема — это как раз вопрос зависимости от внешнего финансирования. Модель увеличения военного взноса, военного сбора добровольно за конкретного работника позволяет фактически не считаться с внешним фактором. Кто будет президентом США, какое настроение будет у Орбана — мы благодаря собственному украинскому бизнесу начнем аккумулировать дополнительные финансовые ресурсы для того, чтобы обеспечивать войско, поэтому это ответ на то, имеет ли место бронь на военный сбор. Это первая история. Вторая — ты не платишь непонятно куда. Потому что военный сбор, эти деньги идут исключительно на военный сбор, имеют целевое назначение. Третья история — все равно Вооруженные Силы обеспечиваются исключительно с украинских налогов. У нас из всех наших партнерских денег ни копейки на войско не идет», — пояснил Наталуха важность данной опции.

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Он подчеркнул, что отсутствие привязки к зарплате является справедливым подходом.

Отвечая на вопрос о том, почему в Раде до сих пор не зарегистрирован соответствующий законопроект, Наталуха сказал, что это может быть и решение правительства.

«Почему нет законопроекта? Потому что мы не уверены, что это должно идти через законопроект. Возможно, на уровне Кабмина это можно сделать, на уровне решения правительства», — сказал он.

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