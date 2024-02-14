Четверо работающих на одного военного: власти готовят экономическое бронирование, — СМИ Сегодня 16:48 — Казна и Политика

Четверо работающих на одного военного: власти готовят экономическое бронирование, — СМИ

Власти пытаются изобрести механизм так называемого экономического бронирования от мобилизации, который, с одной стороны, сможет стабилизировать работу экономики, а с другой — собрать дополнительно в бюджет очень ощутимую сумму денег.

Этот процесс не отменяет существующий порядок бронирования, согласно которому правительство забронировало почти полмиллиона работников критических отраслей экономики. Однако должен дополнительно собрать для армии ощутимую сумму денег, говорится в статье «Украинской правды».

Президент указывал, что должно быть четверо-пятеро работающих на одного военного. Чтобы мобилизовать дополнительно 500 тысяч человек, необходимо экономически забронировать до 2 миллионов человек.

Отмечается, что Офис президента и инициативная группа в Раде разработали две разные концепции экономического бронирования.

По словам журналистов, на Банковой склонны организовать этот процесс, опираясь на сумму реально полученной заработной платы, с которой уплачивается налог. Нижняя «граница входа», которая позволит претендовать на экономическое бронирование — 30−35 тысяч гривен в месяц. При такой зарплате налоговые вычеты работника и работодателя составят до 18 тысяч гривен.

Вторая модель базируется на внедрении нового специального квазиналога, этакого военного сбора. Если работодатель хочет подать работников на экономическую «бронь», то он должен гарантировать, что каждый месяц дополнительно заплатит за него 20 тысяч гривен. Такую же возможность предлагается предоставить активным ФЛП.

В статье указано, что обе концепции схожи в оценках поступлений, которые можно будет аккумулировать для бюджета — они могут составлять от 200 до 350 миллиардов гривен в год. Это очень ощутимая сумма. Так, весь бюджет Минобороны на закупку вооружения для ВСУ в 2024 году составляет ориентировочно 270 миллиардов гривен. Впрочем, окончательного выбранного варианта бронирования еще нет.

УНІАН По материалам:

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