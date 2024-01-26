Рада готовит новые правила бронирования сотрудников — Finance.ua

Рада готовит новые правила бронирования сотрудников Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Депутаты готовят законопроект об изменениях в правила бронирования сотрудников. Они предлагают ввести ежемесячный платеж, гарантирующий отсрочку от мобилизации для разных категорий работников.

Об этом сообщает Forbes.

Что предлагают депутаты

Как отмечается, депутаты предлагают установить ежемесячный фиксированный платеж, после уплаты которого предприятие сможет забронировать работника вне зависимости от должности, воинского звания или возраста. Главное условие — компания должна работать в белую и платить налоги в бюджет.

Итак, бронируются:

независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности;

без ограничений по количеству военнообязанных, подлежащих бронированию.

Чиновники хотят ввести дополнительную плату к военному сбору за каждого забронированного работника — к 1,5% военного сбора прибавляется фиксированная ставка в размере 20 000 грн. Но в таком случае компания должна работать в белую и платить все налоги.

Ожидается, что по разным сценариям фиксированная ставка за бронирование может принести от 18 млрд грн до 155 млрд грн в год.

Кого могут забронировать от мобилизации в феврале 2024 года

Бронированию от мобилизации подлежат работающие военнообязанные:

в органах государственной власти, других государственных органах местного самоуправления, других, необходимых для функционирования, органах во время военного положения;

на предприятиях, учреждениях и организациях, имеющих установленные мобилизационные задания или заказы, необходимые для выполнения;

на предприятиях, учреждениях и организациях, которые производят и предоставляют товары оборонного назначения для ВСУ и других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, критически важных для функционирования экономики в особый период.

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